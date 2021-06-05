東奧倒數…志工「擔心疫情」 8萬人已1萬人退出
東京奧運再過七周就要開幕，不過日本疫情仍相當嚴峻，原本8萬人報名要當東奧志工，目前已經有1萬人退出，甚至還有一些原本要在比賽現場提供醫療服務的醫師也退出。
籌委會主席橋本聖子日前表示，東京奧運能否舉辦，取決於瞬息萬變的各項因素，包括疫情發展，除非疫情導致大多數國家代表隊無法前來，否則東京奧運將如期舉行，不再延期或取消，若疫情惡化，可能改成無觀眾比賽。
延後一年的2020東京奧運將在7月23日登場，但至今仍存在許多疑問，包括大多數日本民眾反對，以及日本許多地方仍在與疫情對抗，仍處於緊急事態宣言，包括奧運的主辦地東京。
東奧與帕運籌備委員會秘書長武藤敏郎日前透露，原本登記要在東京奧運及帕運期間提供服務的8萬名志工當中，已有大約1萬人退出，其中大部分是擔心疫情，有些志工則是因為奧運延期而退出，也有一些是因為發生性別歧視爭議而不願意擔任志工，此前籌備委員會前主席森喜朗今年2月因為發表歧視女性的爭議言論黯然辭職，由橋本接任。
武藤敏郎表示，儘管有萬名志工退出，但不會影響東奧的順利舉行，因為東奧的規模已經大幅縮小，不需要那麼多人員。
日企接棒 催打疫苗進度
日本企業接續政府疫苗接種的棒子，部分企業已準備好在本月開始對自己的員工施打新冠肺炎疫苗，希望能確保工作場所不受疫情影響，讓經濟能正常運作。
日經新聞報導，民間企業在這方面主動參與在日本堪稱首見，但日本官方施打疫苗進度實在太慢，只有不到3%得到完整接種，遠遠落後其他已開發國家。
伊藤忠商事等日本大型商社和幾家日本企業將率先於6月21日起對員工施打疫苗。
日本官房長官加藤勝信周二已表示 ，日本政府為加快施打疫苗的腳步，將提供莫德納（Moderna）疫苗給各企業和大學。
日本政府希望藉由讓大企業對員工施打疫苗，將每日施打的人數提高到100萬人，目前只能打到50萬人。
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