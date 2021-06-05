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1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

東奧倒數…志工「擔心疫情」 8萬人已1萬人退出

編譯中心／綜合4日電
日本目前主要靠各縣市和自衛隊提供的大型施打中心來為民眾施打疫苗。 （美聯社）
日本目前主要靠各縣市和自衛隊提供的大型施打中心來為民眾施打疫苗。 （美聯社）

東京奧運再過七周就要開幕，不過日本疫情仍相當嚴峻，原本8萬人報名要當東奧志工，目前已經有1萬人退出，甚至還有一些原本要在比賽現場提供醫療服務的醫師也退出。

籌委會主席橋本聖子日前表示，東京奧運能否舉辦，取決於瞬息萬變的各項因素，包括疫情發展，除非疫情導致大多數國家代表隊無法前來，否則東京奧運將如期舉行，不再延期或取消，若疫情惡化，可能改成無觀眾比賽。

延後一年的2020東京奧運將在7月23日登場，但至今仍存在許多疑問，包括大多數日本民眾反對，以及日本許多地方仍在與疫情對抗，仍處於緊急事態宣言，包括奧運的主辦地東京。

東奧與帕運籌備委員會秘書長武藤敏郎日前透露，原本登記要在東京奧運及帕運期間提供服務的8萬名志工當中，已有大約1萬人退出，其中大部分是擔心疫情，有些志工則是因為奧運延期而退出，也有一些是因為發生性別歧視爭議而不願意擔任志工，此前籌備委員會前主席森喜朗今年2月因為發表歧視女性的爭議言論黯然辭職，由橋本接任。

武藤敏郎表示，儘管有萬名志工退出，但不會影響東奧的順利舉行，因為東奧的規模已經大幅縮小，不需要那麼多人員。

日企接棒 催打疫苗進度

日本企業接續政府疫苗接種的棒子，部分企業已準備好在本月開始對自己的員工施打新冠肺炎疫苗，希望能確保工作場所不受疫情影響，讓經濟能正常運作。

日經新聞報導，民間企業在這方面主動參與在日本堪稱首見，但日本官方施打疫苗進度實在太慢，只有不到3%得到完整接種，遠遠落後其他已開發國家。

伊藤忠商事等日本大型商社和幾家日本企業將率先於6月21日起對員工施打疫苗。

日本官房長官加藤勝信周二已表示 ，日本政府為加快施打疫苗的腳步，將提供莫德納（Moderna）疫苗給各企業和大學。

日本政府希望藉由讓大企業對員工施打疫苗，將每日施打的人數提高到100萬人，目前只能打到50萬人。

東京奧運再過7個星期就要開幕，不過日本疫情還是相當嚴峻，原本8萬人報名要當東奧志...
東京奧運再過7個星期就要開幕，不過日本疫情還是相當嚴峻，原本8萬人報名要當東奧志工，目前已經有1萬人退出，甚至還有一些原本要在比賽現場提供醫療服務的醫師也退出。（歐新社）

東京奧運 日本 疫苗

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