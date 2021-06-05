英國確診激增 收緊旅遊限制 澳延長封城

英格蘭上周確診人數激增，當局收緊旅遊限制，此舉恐影響英國本月21日全面解封的計畫。圖為旅客3日抵達倫敦希斯洛機場。（Getty Images）

英格蘭新冠疫情急速惡化，上周七天內確診人數激增75%到8萬6000人。專家警告，印度 Delta變種病毒 傳播速度可能是原始病毒的兩倍以上。

國家統計局公布的數據顯示，到5月29日結束的那星期，640人中有1人染疫，高於前一周的1120人中1人染疫，當時共有4萬8500人染疫。

文匯報報導，英國3日新增5276宗確診個案，是3月26日以來單日最高，衛生部指出，全國累計已有逾1.2萬宗印度Delta變種病毒個案，已成當地主要毒株，英政府宣布，收緊旅遊限制，將葡萄牙剔出低風險國家的「綠色」名單，並將阿富汗、巴林和哥斯大黎加等七個國家列為高風險「紅色」國家，此舉恐影響英國本月21日全面解封的計畫，並引發航空業界不滿。

運輸大臣夏普斯指出，鑑於近日葡萄牙確診個案上升，決定將葡萄牙改列為「橙色」國家。此前葡萄牙是英國解除隔離限制的少數國家之一，然而當地上月底舉行歐聯決賽後，六架從葡萄牙飛往英國的航班爆發群聚感染，當中五班是決賽球隊曼城和切爾西球迷的包機，目前未知具體染疫人數。

拉警報 澳洲首見印度變種病毒

此外，綜合路透、澳洲廣播公司報導，具高度傳染力的印度Delta變種病毒也在澳洲現蹤。澳洲維多利亞省當局4日表示，在墨爾本最新一波疫情中首次檢測到的印度Delta變種病毒，並且源頭不明。這是印度變異病毒株首次在澳洲被發現，讓澳洲政府非常緊張。

維省4日通報，該省當日新增四宗本土確診病例，其中來自同一家庭的兩人體內檢測出印度變異病毒株。據悉，在疑似感染期間，兩人曾去澳洲人口最多的新南威爾士省，並到訪多處景點。維省首席醫療官薩頓表示，這兩宗變種病毒個案與其他病例毫無關聯，推斷兩人很可能是在新省感染。

為控制疫情，維省宣布自28日封城至6月3日，但由於另一變種病毒Kappa在當地傳播，當局已將首府墨爾本的封鎖時間延至6月10日。

疫苗 荒 印度買3億劑無許可疫苗

另據BBC報導，印度政府訂購了3億劑未經許可的新冠疫苗，因應第二波疫情。聯邦政府在新聞稿中指出，尚未命名的疫苗來自印度公司Biological E，正進行第三期的試驗階段。訂單金額為2億600萬美元，是印度政府第一次購買尚未獲得緊急批准的疫苗，凸顯出印度的疫苗荒。

另外，有專家表示，一種與尼泊爾當地有關、潛在疫苗抗性的新冠變種病毒出現，並可能是由從聖母峰返家的登山客展開傳播的。

據悉，一架自尼泊爾飛往日本的航班上有共計13名乘客感染了這個全新的突變病株，該株結合了印度和南非變種病毒的突變，同時英國至少發現43例，根據英國公共衛生部（PHE）的監測數據顯示，該病株於4月24日被首次發現，包括美國、印度和葡萄牙皆發現此變種病毒。

全新的突變病毒意味著「科學家們擔心它可能結合更具傳染性的印度變種病株和對疫苗更具抗性的南非變種病株」，並進化成為更強力的病毒。

科學家認為尼泊爾最有可能是該病株的起源地，因為它與印度變種相似，並且在從尼泊爾起飛的航班上發現如此多的病例。英國交通大臣沙普斯（Grant Shapps）表示「我們不確定它是否有可能成為疫苗失敗的變數，而且不希望對本月21日的第四階段解封造成風險」。

今年春天，由於登山季節的開放，數千名登山客湧入尼泊爾攀爬聖母峰，也造成群聚感染，有報導指出山上的大本營至少有100例確診。與此同時，在鄰國印度發生毀滅性的第二波疫情下，尼泊爾的確診數也不斷飆升。