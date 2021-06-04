不排除「無觀眾」比賽 日：東京奧運辦到底

東京奧組委3日公布本屆奧運會頒獎禮細節，以日本傳統「藍染」的藍色為主色，工作人員身穿的服裝有和服元素，而盛載獎牌的托盤有日式扇子的影子。(美聯社)

日本東京奧運 將在7月23日開幕，東奧組委會主席橋本聖子日前表示，東奧不會停辦或再延期，若疫情 突然爆發，也有可能隨時改成無觀眾比賽。

因日本新冠疫情嚴峻，日本近期多家媒體民調顯示，民眾壓倒性主張東奧應停辦或再度延期，僅有少數人贊成如期舉行。

橋本聖子接受日媒專訪時表示，她認為隨著日本國內疫苗接種率逐漸提升，民意已在改變，加上國際奧會敦促各國為奧運代表團接種疫苗，屆時選手村將有八成入住者完成施打疫苗，組委會也加強說明檢驗次數與代表團採「泡泡」入境形式等防疫措施，相信能獲得民眾理解。

橋本說，東奧不會停辦，也「沒辦法再次延期」。她說，再延期一年的話，比賽場地已被其他活動預約，也沒辦法準備選手村，單是為了把原定去年的奧運延到今年，更改場地預約就已非常困難，不能再因為延期造成更多困擾。

對於組委會將在本月內決定現場觀眾人數上限，若東奧期間確診者突然大增，是否會臨時改為無觀眾的閉門比賽？對此，橋本說，東奧有考量舉辦無觀眾比賽，所以這是有可能的。

日本政府首席防疫顧問「防疫對策分科委員會」會長尾身茂三日在國會備詢時說，舉辦東奧必然會對日本疫情及醫療狀況造成影響。

他表示，一般來說並不會在疫情期間舉辦像奧運這樣的活動，奧運伴隨而來的人潮移動，可能造成疫情擴散，尾身說，「應盡可能縮小舉辦規模」。

另據香港01報導，距離東奧開幕倒數50天，東奧組委3日公布奧運會及傷殘人士奧運會頒獎典禮的細節。頒獎典禮上使用的服飾和工具等，整體以藍色為主調，其中頒獎台主打環保元素，以海洋及家庭塑膠回收後製造而成，工作人員的服裝亦則結合日式和西式特色，同樣以藍色為主。