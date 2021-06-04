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1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

北美每百人60劑 亞洲僅21劑…全球恐現「疫苗種族隔離」

編譯中心／綜合3日電
針對疫苗分配不均現象，專家擔心世界將出現「疫苗種族隔離」。圖為印度民眾排隊等待接種疫苗。(歐新社)
針對疫苗分配不均現象，專家擔心世界將出現「疫苗種族隔離」。圖為印度民眾排隊等待接種疫苗。(歐新社)

隨著新冠疫苗接種覆蓋率增加，美國等國今夏準備讓已接種的人重拾擁抱、聚會等活動，反觀接種進度緩慢的國家正面臨嚴峻疫情，專家擔心世界將出現「疫苗種族隔離」。

「紐約時報」指出，全球在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情籠罩下進入第二個年頭，世界清楚且殘酷地一分為二：有些國家有充足疫苗，有些則無。

美、英、以色列等至少一半人口已接種一劑疫苗以上的富國，新增染疫人數驟減，已準備回歸正常生活；但一些較匱乏的國家苦於無法大量接種，且經濟耗損、公衛體系不堪負荷，面臨大流行以來最嚴重的疫情。

這種狀況出現於馬來西亞、尼泊爾及其他亞洲國家。但少有地方像南美洲那麼糟，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，南美的新增確診率全球居冠，過去一周，烏拉圭、阿根廷、哥倫比亞、巴拉圭全在每10萬人確診病例最多的前10名。

專家們表示，無論是在這些地區或全球，想擺脫疫情的唯一之道就是快速增加疫苗接種。據牛津大學資料，以北美為例，每百人已接種60劑；南美每百人僅27劑；亞洲21劑；非洲更是低到每百人僅2劑。

美國杜克大學（Duke University）研究人員指出，約需110億劑疫苗供世界70%人口接種，才能粗略達到全球群體免疫的門檻，但目前進度遠不及此。

倫敦政經學院社會學家李奇蒙（Matthew Richmond ）說，美歐疫苗覆蓋率快速增加，已接種者可望於今夏再次相擁、旅行和聚餐，但與此同時，富國持續限制與疫情嚴峻國家的旅行往來，世界恐怕會出現某種「疫苗種族隔離」現象。

微軟創辦人比爾蓋茲也表示，全球首批交付的10億劑新冠疫苗中，有83%流向富裕國家，低收入國家獲得的疫苗微乎其微，僅占0.2%。他認為，如果按照目前的疫苗接種速度，許多國家將需要超過十年的時間才能實現群體免疫。這種情況不僅不公平，還有可能引發災難性的後果。

全球搶打疫苗 累計已施打逾20億劑

此外，據法新社彙整全球官方公布的數據，目前全球215個國家與地區至少已注射疫苗達21億969萬6022劑，超過20億劑的里程碑。至於目前已施打的疫苗數量中，10劑有6劑集中在全球人口最多的三個國家，分別是中國、美國與印度。

微軟創辦人比爾蓋茲憂心疫苗多數流向富裕國家，低收入國家獲得的疫苗微乎其微。(取材...
微軟創辦人比爾蓋茲憂心疫苗多數流向富裕國家，低收入國家獲得的疫苗微乎其微。(取材自界面新聞)

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