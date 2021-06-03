日本防醫療體系崩潰出奇招 醫生遠端支援治療新冠病患

日本橫濱聖瑪麗安娜大學西部醫院加護病房醫護人員5月25日正監測新冠病患狀態。路透

共同社報導，日本疫情 蔓延使醫療體系瀕臨崩潰，為防止這類狀況發生，愈來愈多專科醫生遠端支援前線醫生治療新冠病患。熟悉新冠病患治療的醫生會全天候透過電話，提供沒有專科醫生的醫院建議。他們除了在加護病房安裝鏡頭支援，也會24小時守護在家休養病患。

日本神戶醫療創新企業T-ICU提供服務，由具備新冠肺炎治療隻是的專科醫生，及加護病房醫生提供醫療機構全天候支援。日本國內外約30名醫生及約20名護理師參與服務，透過電話和網路分享病例和X光片訊息，利用視訊會議溝通。日本千葉、愛知、三重、大阪、兵庫與和歌山6府縣的13家醫院引進該系統。

他們為減少醫生染疫風險，在加護病房安裝鏡頭，讓醫生能確認脈搏和呼吸數據。該服務也推出分送在家療養患者脈搏式血氧儀並自動傳送數據，若有異常能聯絡醫生。

例如，神戶一間醫院致電遠在美國 的加護病房專科醫生敘述病患狀況，稱：「69歲女性病患因呼吸困難，吸入高濃度氧氣，勉強支撐身體狀態。」

專科醫生答覆說：「兩種相關治療藥物中，有一種可能風險，建議考慮使用葉克膜（ECMO）。」

該公司社長中西智也是一名醫生，他說：「我們希望為專科醫生不足的醫療機構減輕負擔，為讓醫療體系完善做出貢獻。」