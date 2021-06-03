東奧防疫禁肢體接觸 卻提供16萬個保險套

日本東京奧運 為防疫 ，明文規定選手禁止擁抱與握手等肢體接觸，但媒體發現東奧選手村同時免費提供16萬個保險 套，認為防疫措施有所矛盾。

日本東京體育報報導，奧運在選手村免費提供保險套始於1988年的漢城(首爾)奧運，目的是為了預防愛滋病。2000年雪梨奧運一開始準備了7萬個保險套，但臨時追加2萬個；2012年倫敦奧運提供15萬個；2016年里約奧運提供45萬個創最高紀錄。今年東京奧運預定由日本4家保險套業者各提供4萬個保險套，總計共16萬個。

但東京奧運為了防疫，在4月28日公布的第二版手冊中明文規定，包括選手在內的奧運參加者，「應避免擁抱與握手等肢體接觸」，以及「與選手保持2公尺以上的距離」等。外界因而質疑，從防疫觀點來看，免費提供保險套似乎是在鼓勵親密接觸，與防疫措施背道而馳。

●8萬志工 1萬人退出

另據日本NHK報導，東京奧運及帕運期間在各比賽場館及選手村等地活動的約8萬名志工，目前已知約有1萬人退出，理由是對疫情感到不安，及個人時間無法配合等。

TBS電視台報導，森喜朗失言風波後，約有1000名志工表明退意，但決定退出志工行列的人，在之後的3個月快速增加。

東奧暨帕運組織委員會表示，由於東奧及帕運的舉辦規模將精簡，加上不開放海外觀眾入境日本，相信減少志工數並不會對賽事舉辦造成特別影響。