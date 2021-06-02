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東奧停辦要賠165億 但開辦代價恐更高

編譯中心／綜合1日電
東京奧運會倒數不到兩個月，不管辦或不辦，日本鐵定賠大錢。圖為日本機場上還停留著「TOKYO 2020」的標語。(美聯社)
東京奧運會倒數不到兩個月，不管辦或不辦，日本鐵定賠大錢。圖為日本機場上還停留著「TOKYO 2020」的標語。(美聯社)

東京奧運倒數不到兩個月，即便目前仍朝允許部分觀眾入場觀賽進行籌備，但經濟學家估計，禁止外國遊客入境觀賽和限制外國官員參加，已讓日本損失逾10億美元，且眼下問題是，還將出現多少經濟損失。

華爾街日報報導，隨著7月23日奧運會開幕日期逼近，主辦國日本正針對各種不利情境進行研究，包括像一些公衛專家主張的禁止觀眾入場觀賽，或是依國民希望取消奧運會，抑或嘗試辦一場看起來更接近正常的賽會，但須冒著爆發更大規模疫情的風險。野村總合研究所經濟學家高內孝秀預估，停辦奧運將損失逾165億美元，但應對奧運引發的大規模疫情成本將更高。

東京奧運會執行長武藤敏郎指出，在5月26日的組委會會議上，雖然沒有人要求停辦，但已針對觀眾問題展開辯論，並稱「有觀點認為，沒有觀眾，奧運會就沒有意義」。

東京獲得奧運會主辦權時，主辦單位曾預測日本將獲得近20億美元的經濟效益，其中大部分來自外國遊客，但在3月宣布禁止海外觀眾入場後，如今就算開放民眾入場，屆時也只有地主觀眾。至於開放地主觀眾入場能有多少經濟效益，經濟學家則意見不一。有人說向國內觀眾開放可能帶來數十億美元收入，因為這會刺激人們在餐飲旅遊、飯店與奧運紀念商品上的消費。但也有學者不那麼樂觀，認爲並不會刺激多大經濟效應．

至於最糟情況就是停辦奧運，但造成的損失不到日本經濟產出的0.5%，這也是為何經濟學家會說，縱使從嚴格的金融角度來看，奧運會最壞結果就是疫情復燃。

澳洲壘球隊抵達日本

澳洲壘球國家隊已抵達日本，準備投入東奧賽前訓練。澳洲壘球隊是在奧運延期後，第一支到日本進行訓練的國家隊，球隊在31日從雪梨出發，將在距離東京西北約80公里的太田市進行47天的訓練。

太田市的一名官員表示，所有代表隊的成員已經接種了疫苗，並預計將在駐地訓練期間每天進行篩檢。共同社報導指出，所有隊員在抵達東京後，篩檢皆為陰性。NHK表示，澳洲壘球隊居住的飯店有3層樓被圍起來，供他們專門使用，以降低與其他旅客的接觸。

澳洲壘球國家隊已抵達日本，準備投入東奧賽前訓練。(歐新社)
澳洲壘球國家隊已抵達日本，準備投入東奧賽前訓練。(歐新社)

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