秘魯校正回歸 人均死亡數暴增1倍 躍全球最高

經校正後，秘魯官方統計的COVID-19染疫病逝人數31日增加一倍，人均死亡數躍居全球最高。(美聯社)

馬來西亞今天起實施為期兩周的全面封鎖行動管制令，並於首都吉隆坡街道路口設置警方檢查站，因為當局正在對付近幾周創紀錄水平的最新一波疫情。此外，秘魯校正染疫病逝算法，官方統計病逝人數今天增加一倍，人均死亡數躍居全球最高。

秘魯政府表示，衛生專家小組發現死亡數少計，政府依據專家小組建議重算之後，將全國染疫病歿數從原先公布的6萬9342人增至18萬764人。經校正後，秘魯目前COVID-19人均死亡數為全球最高，每100萬人有5484人染疫而死。

人口約3300萬的秘魯先前每100萬人有2103人染疫病逝，名列全球第13高，如今人均死亡數飆高，將原本排名第1的匈牙利擠到第2。匈牙利目前每100萬人有3077人染疫身亡。

秘魯至今累計超過190萬人確診，近幾個月治療患者的氧氣嚴重短缺。

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另據路透報導，馬來西亞最新疫情更為嚴重，部分是因為具有高度傳染力的變異病毒。這次疫情也使衛生服務單位疲於奔命，致使吉隆坡部分人士質疑現行措施是否足夠。馬來西亞首相慕尤丁稱這次措施為「全面封鎖」，但仍允許必要服務，部分工廠可在減少人力的情況下運行。

吉隆坡原本時常交通堵塞，但在實行全國封鎖措施後，部分地區交通顯然變得較不繁忙，而在88層樓地標國油雙子星大樓附近，車輛移動也變順暢。

銀行經理穆罕默德表示：「對我而言，這次封鎖本應在齋戒月期間就已實行，當時病例較少，且民眾移動沒那麼多。」他說：「現在人們四處移動更多，所以有點太遲了，但封鎖仍是可行之事，得以降低我們的感染率。」25歲餐飲外送員席蒂則指出：「我認為，即便實行新限制，人們現在（於封鎖下）苦苦掙扎，但機場依然開放，因此新冠病毒仍有散播的可能性。」

馬來西亞今天通報新增7105例確診，使得全國染疫總數來到57萬9462例。

另一方面，越南 近期病例激增，更傳出有強於印度變種的新型變種病毒株傳播。南韓 媒體BusinessKorea報導，越南北寧省打算從2日起對在該省工廠工作的勞工下禁足令，此舉勢必衝擊南韓三星 電子等外資企業的產能。三星的手機廠和三星顯示器的生產設施與供應鏈都設立於此，在當地共計僱用5.5萬名員工。三星的消費電子產品生產線設在越南南部大城胡志明市，儘管目前胡志明市的狀況並未像北寧省那麼嚴重，三星也正密切觀察情勢。

報導指出，越南北部另一個南韓企業聚集處北江工業區，從5月8日至今確診已逾1600例，北寧省則為700例。目前越南政府要求南韓企業分擔施打疫苗的成本。越南9600萬人口中僅1%已接種疫苗。5月11日，三星電子在北寧有兩名員工檢測出陽性，該公司因此自掏腰包為該廠所有員工進行檢測。