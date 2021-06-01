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英國新一波感染潮來襲 專家籲：暫緩全面解封

編譯中心／綜合31日電
印度變種病毒正在英格蘭部分地區肆虐，英國政府加大篩檢力道，圖為博爾頓當地一處臨時檢測站。（美聯社）
印度變種病毒正在英格蘭部分地區肆虐，英國政府加大篩檢力道，圖為博爾頓當地一處臨時檢測站。（美聯社）

英國政府防疫顧問、劍橋大學病毒專家古普塔5月31日表示，英國應將全面「解封」經濟的時間延後幾周，因為有跡象顯示，英國正經歷新一波新的感染潮。英國預計在6月21日全面解除封鎖限制。

古普塔在BBC節目「今日」上說，「我認為問題在於，我們離達到可控制病毒的接種水準還差得很遠」，但表示這並不意味著要完全放棄解封的計畫，只是延後幾周收集更多資訊，以便更清楚地觀察疫情發展軌跡。

他還表示，人們將學會跟病毒共存，但英國政府設定的解封日期，並未考量到新變種病毒的出現，該變種的特性使其在某種程度上能躲避抗體，並具有更強傳染力。

英國17日宣布進入第三階段解封，不過才過一周就傳出疫情回溫，元凶則是傳染力較強的「印度變種病毒」，讓英國26日新增3542例確診、10人死亡，創下4月中以來的新高。

英國衛生大臣漢考克表示，目前發現新的確診案例至少一半以上、甚至是75%都和印度變種有關，恐怕會影響到6月21日全面解封的計畫。不過他強調，新的感染者中主要是還沒施打疫苗的民眾。

英國目前積極規畫解封相關措施，首相強生在30日播出的加拿大廣播公司訪問中說，希望即將召開的七大工業國（G7）峰會上，能就COVID-19疫苗護照達成協議，並開始討論訂定因應未來可能疫情的「全球協定」。

不過，由於擔憂印度變種病毒入侵，法國外交部表示自31日起，法國將對來自英國的非法國居民採取「更嚴格的防疫規範」，包括非法國居民、非歐盟人士和來自英國的人士，若要入境法國，必須證明自己有「緊迫的原因」，抵達後還必須自主隔離7天。除了法國，奧地利上周也表示將禁止英國直飛航班和遊客，德國也表示任何從英國入境的人都必須隔離2周。

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