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巴西抗疫不力46萬人死 200城市串連示威：總統殺人

編譯李京倫／綜合30日電
巴西至少16座城市29日發動示威，民眾高舉「波索納洛滾」、「現在就彈劾」等標語。（路透）
巴西至少16座城市29日發動示威，民眾高舉「波索納洛滾」、「現在就彈劾」等標語。（路透）

巴西200多個城鎮數以萬計民眾29日串連示威，要求彈劾對抗新冠肺炎疫情不力的極右派總統波索納洛。英國衛報報導，這是巴西疫情爆發以來規模最大的反波索納洛示威。

遊行由左派政黨、工會與學生團體發起，民眾高舉「波索納洛滾」、「現在就彈劾」等標語。Datafolha民調顯示，波索納洛支持率僅兩成四。另有民調顯示，五成七民眾贊成彈劾波索納洛。

里約熱內盧市中心有大約1萬人戴口罩遊行，高喊「波索納洛犯下種族滅絕罪」和「波索病毒滾開」。在最大城聖保羅，數以千計民眾戴著口罩占據幹道，一個巨大氣球把波索納洛畫成吸血鬼。在首都巴西利亞，民眾遊行到國會，目前參議院一個委員會正在調查波索納洛政府的抗疫作為。

巴西民眾高喊「波索納洛病毒（Bolsovirus）滾開」。（路透）
巴西民眾高喊「波索納洛病毒（Bolsovirus）滾開」。（路透）

里約等地的示威民眾高舉左派前總統魯拉的照片，支持魯拉明年出馬，在大選中擊敗波索納洛，回鍋擔任總統。魯拉的參政權最近恢復，有資格角逐2022年總統大位，他最近接受衛報訪問時說，毫不懷疑巴西民眾明年會「擺脫」波索納洛。

巴西新冠肺炎疫情嚴峻，巴西利亞民眾29日在大街上示威，抗議總統抗疫不力。（路透）
巴西新冠肺炎疫情嚴峻，巴西利亞民眾29日在大街上示威，抗議總統抗疫不力。（路透）

一名商人席維拉痛訴：「我們必須阻止這個政府，我們必須說『真是夠了』。波索納洛是個殺人犯、心理變態，沒血沒淚。」在東北部城市雷西夫，示威場面火爆，巴西警方出動催淚瓦斯並發射橡皮子彈驅散集會群眾。

巴西累計46萬人染疫死亡，僅次於美國。疫情爆發初期，波索納洛說新冠肺炎只是「小感冒」，後來疫情升級，他反對戴口罩和居家避疫，鼓吹使用並無證據證明有療效的藥物，質疑疫苗重要性，而且未能預見氧氣瓶不足的問題，以致不少病患窒息而死。

巴西施打疫苗行動進度緩慢，經常因為缺乏疫苗而中斷，全國2.1億人口中，只有近9.4%、1900萬人接種完畢。

疫情 遊行 口罩

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