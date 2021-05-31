紐澳領袖會面「行磨鼻禮」 因疫情關邊界15個月來首次

莫里森（右）與阿爾登（左）30日在皇后鎮行毛利族人傳統的以鼻相觸見面禮。（Getty Images）

澳洲 總理莫里森30日飛抵紐西蘭度假勝地皇后鎮，與紐西蘭總理阿爾登會面，是紐澳去年因為新冠肺炎疫情 關閉邊界以來，兩人首度面對面會談。兩人的正式會談將於31日登場，重點料將是中國 對太平洋地區逐漸增加的影響力。

在紐澳控制國內疫情後，兩國間的免隔離旅行在4月開始，這也使兩國領袖得以進行15個月來首度面對面會晤。莫里森與阿爾登行毛利族人傳統的以鼻相觸見面禮。

澳洲與中國的關係在過去一年半跌至數十年來最低點，原因之一是莫里森呼籲對疫情源頭進行國際獨立調查，以及澳洲禁止中國科技巨頭華為參與該國5G計畫。近幾個月來，中國已採取行動，限制澳洲的大麥、葡萄酒和牛肉等商品進口。世界貿易組織（WTO）28日表示，將會就大麥進出口問題設立爭端解決小組。

紐西蘭則對中國採取較包容的態度，兩國在今年稍早升級了一項自由貿易協定。

紐西蘭近期多次未隨同澳洲等五眼聯盟國家對中國採取強硬態度。例如今年3月，歐美14國聯合發表譴責中國政府在新疆和香港違反人權的聲明，而五眼聯盟中唯獨紐西蘭缺席，紐西蘭並在4月表示，對於五眼聯盟擴大職責感到「不自在」。五眼聯盟是一個戰後情報組織，成員包括美國、英國、澳洲、紐西蘭和加拿大。紐國的說法讓外界猜測，該國是否不支持五眼聯盟近來對北京的批評。