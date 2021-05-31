加拿大延長AZ疫苗效期1個月 拚擴大國民接種

加拿大 衛生主管機關29日表示，將延長近5萬劑阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗 效期30天，以確保用完現有存貨。加拿大衛生署聲明指出，准許這批AZ疫苗的效期從5月31日延至7月1日，是有科學根據的。

加拿大衛生主管單位先前批准AZ疫苗使用期限六個月；如今表示，27日已接獲阿斯特捷利康公司的訊息，包括「產品穩定性與數學模型資料」，顯示這批AZ疫苗可安全有效的延長使用一個月。

由於AZ疫苗施打後出現罕見血栓病例，加拿大幾個省分已宣布暫停AZ疫苗首劑施打作業。但如今一些已打完第一劑的民眾，已到接種第二劑的時間。加拿大目前約55%民眾施打了第一劑新冠疫苗，接種兩劑者則占5%。

多倫多禁室內用餐1年 全球最久

此外，加拿大最大城多倫多自疫情 爆發以來禁止餐館室內用餐已逾360天，是全球最久紀錄。經營餐館生意的多倫多台商會長徐弘益說：「許多餐飲業者已不知道撐下去意義何在？」

多倫多所在的安大略省，全省人口約1475萬，目前正值第三波疫情的尾聲。安省等同「封省」的嚴苛「居家令」在幾度延長後，6月2日可望有限度「解封」；非必要零售商店將准許以15%容量重新開門營業，餐館仍禁止內用，但容許設置戶外區域用餐。

走訪多倫多市區，確實可看見少部分餐館正在重整塵封已久的露天雅座區，準備迎接「解封之日」到來。但徐弘益對這一回的重啟，決定暫時抱持觀望態度。他表示，前兩波疫情居家令解封時的確期待重開、人客回流，但安省幾度開開關關，餐館受害慘重。

多倫多商業牌照管理局數據顯示，2020年3月23日到今年3月23日該地區餐館及酒吧主動取消經營牌照或未繳納牌照更新年費被註銷的數量為1177家，少於過去20年來平均數量。但業界人士咸認，這只是疫情下的一種「假象」。

加拿大獨立商業聯盟（CFIB）主席凱利就說，這些企業現在只是依靠政府救助金維持。等政府補助退場時，就會看到大量餐館酒吧關店倒閉。」CFIB預測，疫情過後，加拿大將有3萬多家餐館酒吧永久關閉。