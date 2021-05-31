越南胡志明市擴大防疫限制 法國卻5000人擠看演唱會

越南商業大城胡志明市將從5月31日起實施社交距離措施，為期15天。圖為搭載遊客穿梭胡志明市街頭的觀光巴士。（中央社）

越南政府30日表示，商業大城胡志明市將從5月31日起實施社交距離措施，為期15天，以遏制新冠疫情 傳播。

路透報導，根據一份政府聲明，該市近來看到確診案例激增，其中多與一個宗教活動的感染群有關。當局已通報至少125人確診，占該市病例的大部分。

胡志明市當局在一份聲明中說，該市已於28日關閉商店、餐館和其它服務，並暫停宗教活動，直至另行通知。當局並表示，「全市禁止所有在公共場合超過10人聚集的活動，正在考慮將限制提高至僅5人。」

醫護響應不服從 緬甸疫情雪上霜

軍方2月政變之前，緬甸政府加快採檢、隔離與治療行動，但軍方掌權後，抗疫行動就隨著醫療系統一起崩潰，許多醫護加入公民不服從運動響應罷工，導致公立醫院服務崩潰。政變前1周，全國平均1天採檢1萬7000人，但現在每天只能採檢1200人。

緬甸2月政變後，醫療體系接近崩壞的威脅。圖為小鎮席卡醫院收治的新冠病患。（路透）

此外，變種病毒的肆虐讓緬甸疫情更備受擔心，距印度僅6公里的小鎮席卡5月中開始湧入大量有症狀的患者，醫護擔心他們可能感染具高度傳染力的印度變種病毒株，卻缺乏檢驗工具來確認。

法國人看演唱會測播毒風險 「雙贏」

印度支那（Indochine）搖滾樂團今天在法國巴黎伯西體育場開唱，現場聚集大約5000名18至45歲的觀眾。這些人無特殊風險因子，持有過去3天抗原檢測陰性結果，入場前還得繳交今天稍早完成的唾液檢測。觀眾進場後無需保持社交距離，但必須配戴口罩。

巴黎5000名觀眾29日在沒有社交距離下觀賞演唱會。（歐新社）

另有2500人待在家中作為對照組，以了解病毒是否會在演唱會觀眾之間傳播。兩組受試者下周將再度接受檢測，6月底前就會公布實驗結果。

這次實驗是由巴黎公共醫療機構聯盟（AP-HP）與全國劇院和音樂廳工會（Prodiss）提倡舉行，獲得政府支持。

有年輕的受試者興奮表示，既能一睹樂團風采，還能幫忙做科學實驗，「這是雙贏」。西班牙與英國 之前舉辦的實驗性質活動，未顯示傳染風險會提升。

馬來西亞疫情急 加緊打疫苗

路透報導，馬來西亞連續五天新增新冠病例創新高，當局打算增設大型疫苗接種中心，並招募民間醫師幫民眾打疫苗。

馬國科學部長凱里30日透過線上記者會宣布，當局將在首都吉隆坡附近增設五座大型接種中心，並考慮在北部檳城州和南部柔佛州各設一座。

凱里說，政府還將訓練為特定區域服務的全科醫師為民眾打疫苗。他說：「先前由於疫苗供給不多，不需動員民營醫療部門，隨著供給增加，我們希望私人診所、全科醫師診所和私立醫院加入我們的行列，為大眾施打疫苗。」

凱里說，民間疫苗接種據點一天能打4萬劑，政府目標是每天施打15萬劑。上周每天施打10萬7000劑。官方資料顯示，馬國人口3200萬，近6%已接種。

英國擬強制醫護接種 疫苗大臣：已有先例

英國疫苗大臣札哈維30日表示，英國政府正考慮強制醫護人員接種新冠疫苗，以阻止病毒在醫院內傳播。他並指出，以前就有外科醫生必須接種B型肝炎疫苗的先例，「因此這是我們絕對在考慮做的事情」。

他告訴英國天空新聞說：「這絕對是正確的事情，任何負責任的政府都有責任進行辯論，思考如何透過確保照顧他們的人接種疫苗來保護最脆弱群體。」

當被問到是否批准兒童接種疫苗時，札哈維回答說，「給兒童接種疫苗前，必須確保疫苗非常安全」，並指幫兒童接種疫苗的設施已經到位。