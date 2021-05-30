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東京奧運選手須簽「生死狀」 要求自負傳染病致死風險

編譯張佑生／綜合29日電
東京一名戴口罩的女子行經繪有東奧和帕奧吉祥物的牆壁旁。（路透）
東京一名戴口罩的女子行經繪有東奧和帕奧吉祥物的牆壁旁。（路透）

東京奧運在嚴峻的新冠疫情及質疑聲浪下，進入最終籌備階段。日媒報導，國際奧會（IOC）在要求東奧選手等簽名的風險同意書中，把因新冠病毒等傳染病引起的健康問題列為「責任自負」的風險，更罕見提到對身體造成嚴重影響及導致死亡的可能性，引起爭議。

共同社報導，該同意書是在交付參賽資格時，讓參賽運動員、各國和地區奧委會相關人士等，簽署遵守奧運憲章和反興奮劑規則等大賽相關規則的宣誓文件。國際奧會負責人表示，任何政府和衞生部門都沒法為傳染病作出保證，這是所有人應承擔的風險，並強調提交同意書是一貫做法。

當中要求同意傳染病和酷暑可能導致健康受損或死亡，要採取具體措施減少風險，保護自己。27日舉行的國際奧會和運動員意見交流會上，有人質疑同意書的內容。國際奧會主席巴赫回應，自己也不得不簽名。

據報，在最近六次奧運當中，包括茲卡病毒肆虐之際舉行的2016年巴西里約熱內盧奧運，風險同意書都沒出現過「傳染病」和「死亡」的字眼。

關於新冠疫情下在高溫潮濕季節舉行的東奧，要求同意（一）因新冠及其他傳染病、酷暑，有可能導致健康受損或死亡；（二）採取具體對策減小風險；（三）為保護自身避免風險將採取所有合理的對策。

另外，日媒報導，日本政府等單位看到國內職業賽事開放觀眾進場，並未出現群聚感染，已針對東奧及帕運原則上開放觀眾入場進行檢討；不過，若屆時疫情擴大，閉門賽事仍是選項之一。

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