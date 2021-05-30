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希臘搶先推出首本歐盟「疫苗護照」 6月實施

編譯中心／綜合29日電
希臘冀望疫苗護照有助旅業恢復。圖為德國的乘客在希臘克里特島 國際機場等待取行李。（美聯社）
希臘冀望疫苗護照有助旅業恢復。圖為德國的乘客在希臘克里特島 國際機場等待取行李。（美聯社）

希臘28日公布首本歐盟版「疫苗護照」，並計畫在歐盟原定7月1日正式推行前提早開始啟動；澳洲維多利亞省本土群聚再增，同時疫苗接種中心不少民眾大排長龍施打疫苗，造成技術故障；馬來西亞單日新增確診破9000。

希臘政府28日公布首本歐盟版「疫苗護照」，6月將正式使用，希望盡快恢復遭新冠疫情重創的旅遊業。總理米佐塔基斯將「疫苗護照」形容為「便利出遊的快速通道」，強調這對當地旅遊業以及恢復歐盟各國之間的人員自由流動十分重要。

希臘早前已與德國和冰島合作測試「疫苗護照」系統，民眾可從醫院、檢測中心和衛生部門等，獲得電子或紙質版本的疫苗接種、陰性病毒檢測或染疫後康復證明，只要在入境時展示二維碼，便可豁免隔離檢疫。在「疫苗護照」推出前，希臘政府已允許能提供相關證明的英國旅客入境。

馬來西亞葬儀志工28日在首都吉隆坡市郊為新冠病人遺體消毒，準備下葬。（歐新社）
馬來西亞葬儀志工28日在首都吉隆坡市郊為新冠病人遺體消毒，準備下葬。（歐新社）

大馬增9000例連5天創高

路透報導，馬來西亞29日通報新增9020例新冠確診，是疫情爆發以來最多，也是連續第五天創新高，累計55萬8534例確診。

馬來西亞面臨第三波疫情，近來每天新增確診病例居高不下，馬國政府宣布自6月1日起實施全面封鎖行動管制令，首階段2周，僅開放必要經濟和服務領域。

此外，澳洲維多利亞省29日通報，當地在實施嚴格封鎖措施之際，新增5起本土案例，使最新一波墨爾本群聚感染案例增至35人，染疫民眾造訪過的場所已增加到150處，有數千人面臨染疫風險。

印度新增少於17.4萬例 45天最低

印度當局統計顯示，截至29日上午8時的單日新增病例為17萬3790例，是45天以來最低數字，累計病例達到2775萬多例；但死亡人數沒有下降，新增3617人病故，累計超過32萬人。印度第2波疫情最高峰時期曾每天新增病例超過40萬例。

此外，印度衛福部指出，目前每周篩檢陽性率為9.84%，每天篩檢陽性率為8.36%，已連續5天低於10%。

巴西成變種病毒溫床 控疫更難

巴西疫情延燒，政府和民眾不齊心協力遏止病毒傳播，使得巴西成為孕育新變種病毒株的溫床，控制疾病更加困難。

根據巴西克魯斯基金會（Fiocruz），全世界已經發現1000多種變種病毒株，其中近100種在巴西傳播，包括在瑪瑙斯發現的P.1、英國的B.1.1.7、南非的B.1.351、印度的B.1.617，以及最近在聖保羅州內陸發現的P.4。

巴西的疫苗接種速度進度緩慢，自1月17日以來，只有20%的人口接受至少1劑疫苗，其中約7成使用聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Instituto Butantan ）與中國北京科興藥廠合作研發的疫苗CoronaVac。

巴西迄今有超過1647萬人染疫，為全球第3高；另累計46萬人病故，為全球第2高。

金正恩認為鴿子會從中國帶病毒 下令殺無赦

北韓領導人金正恩近日把目標聚焦在「鴿子」身上，認為自中國飛來的鳥類是傳播新冠病毒的罪魁禍首，因此要求邊境官員一見鴿子就殺。

英國太陽報報導，北韓當局認為，自中國飛來的鴿子攜入新冠病毒，因此要求邊境官員嚴格把關，不能讓鴿子飛進來，若看到鴿子闖入。一律格殺勿論。

而除了鴿子以外，北韓當局也禁止當地人民飼養貓咪，惠山地區就有一家四口因為偷偷養貓，四人全被關進隔離所。至於貓咪的下落，有人通報已死，但已有人通報還活著，並在邊界逃竄。

疫苗 疫情 印度

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