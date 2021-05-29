馬來西亞疫情惡化單日確診破8000例 6月封城2周

馬來西亞6月1日起全國封城兩周，圖為吉隆坡一處社區28日架設起圍籬，派居民看守。（美聯社）

馬來西亞單日新增新冠肺炎確診超過8000例後，政府今宣布自6月1日起實施全面封鎖行動管制令，首階段2周，僅開放必要經濟和服務領域。印度 第2波新冠病毒疫情 趨緩，首都新德里過去24小時新增病例僅1141例，市長28日宣布31日起逐步解除封鎖。而英國 則因為印度變種病毒株肆虐，有可能無法如期於6月21日全面解封。

馬來西亞面臨第3波疫情，近來每天新增確診病例居高不下。星洲網報導，在連續3天單日新增確診超過7000後，28日首度突破8000大關，暴增8290起確診病例。28日死亡新增61例，截至28日，馬來西亞總計2552人喪生，40%的病歿者都是在這個月通報紀錄，比去年染疫病逝人數大增將近5倍。

馬來西亞死亡人數近期大增，殯葬業者變得相當忙碌。（美聯社）

當局決定自6月1日起，實施全面封鎖行動管制令，分3階段。首階段預計實施至6月14日，除了必要經濟及服務領域外，其他領域在這段時間內都不得運作。若第一階段能降低每天新增確診病例，將進到第2階段，允許一些不涉及大型集會且可能保持社交距離的經濟部門重新開放。第3階段則是禁止社交活動，幾乎所有經濟領域都可運作。

法國限制英國遊客入境

英格蘭公共衛生署（PHE）27日新增3542例，連續第二日突破3000例，衛生大臣韓考克表示，估計多達四分之三的新確診個案是印度變種病毒株。英相強生政府原定6月21日讓英格蘭全面解禁，如今是否延期備受關注。韓考克表示目前「言之過早」，政府已預計放寬限制會有病例增加的現象，呼籲大眾忍耐；強生則說：「我目前沒看到任何數據顯示我們需要偏離路線圖，或許需要等等。」

而因應英國印度變種病例大增，法國27日宣布，恢復從英國入境者須持有48小時內病毒檢測證明及接受隔離7天的限制，而且英國人和非歐盟成員國公民必須證明「有令人信服的入境理由」。德國早前也要求從英國入境者須隔離兩周，愛爾蘭官員則表示，暫時不會放寬對英國入境者的限制。

印度疫情趨緩 首都將解封

印度第2波新冠病毒疫情趨緩，首都新德里過去24小時新增病例僅1141例，新德里市長克里瓦爾28日宣布31日起逐步解除封鎖。他說，新德里的篩檢陽性率已降至1.5%。

印度28日新增18萬6364例，是4月14日以來最低單日紀錄，病歿人數則增加3660人。統計也顯示，印度24個省市從上周起通報的活躍病例都出現下降趨勢，衛生當局第2波疫情正處於衰退期。

不過，印度部分地區疫情仍未緩解，包括坦米爾那都省和昌迪加爾28日仍分別宣布延長封鎖至6月7日，及本周末實施宵禁。

且根據印度醫學研究委員會最新研究顯示，確診者因細菌或黴菌等二次感染的病人中，有56.7%最後病逝。此外，考量國際疫情仍嚴峻，印度民航總局28日宣布，國際客運航班禁令將延長到6月30日。