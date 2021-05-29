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台單日21死創新高 新增486例確診

日本「緊急宣言」再延至6/20 距東奧開幕只剩50天

編譯中心／綜合28日電
東京等九個都道府縣原定實施至本月底的緊急狀態宣言，將延長至下月20日，距離東京奧運開幕只剩下50多天。（路透）
東京等九個都道府縣原定實施至本月底的緊急狀態宣言，將延長至下月20日，距離東京奧運開幕只剩下50多天。（路透）

日本首相菅義偉28日晚間宣布，因新冠肺炎疫情依舊嚴峻，東京等九個都道府縣原定實施至本月底的緊急狀態宣言，將延長至下月20日，這是此次宣言第二度延長，距離東京奧運開幕只剩下50多天。

這波緊急宣言實施地區包括北海道、東京都、愛知縣、大阪府、兵庫縣、京都府、岡山縣、廣島縣及福岡縣，原定自上月25日實施至本月11日，月初決定延長至本月底，28日再度決定延長。沖繩縣則於23日納入後，同步實施至下月20日。

菅義偉指出，東京、大阪等地的感染人數近來雖有下降，但與緊急宣言前相比，仍是不可輕忽的狀態，此外大阪的病床也相當吃緊，因此政府決定延長緊急宣言。他也在記者會宣布政府抗疫對策，包括提供商家無息無擔保貸款，7月底前完成高齡人口接種疫苗等。

另外，正實施緊急事態宣言前一階段「防止蔓延等重點措施」的埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、岐阜縣與三重縣，也從本月底延長至下月20日，群馬縣、石川縣及本縣則按原定時程下月13日解除。

緊急事態延長 東奧照辦？

至於東京奧運舉辦與否，國際奧林匹克委員會（IOC）高層日前表示，即使東京處於實施緊急事態的情況下，東奧將如期於今年7月23日開幕。日本首相菅義偉28日在記者會上說明表示東奧的具體防疫，包括大幅刪減來自海外的人數，原本預定有18萬人來自海外，現在已縮減至7萬8000人（奧運5萬9000人、帕運1萬9000人）。

參加東奧的選手、相關人士等都須徹底接受檢查及接種疫苗，限制住宿地點，移動時也僅能搭乘專用的車輛，不與一般民眾接觸。如果有人做出惡質的違反行為，將可剝奪其資格。

韓大學社團群聚 千人確診

南韓部分地區亦爆發新一波疫情，濟州道一些大學運動社團發生群聚感染，累計確診逾1000人，當地政府決定自31日起調升防疫等級。繼春川市和蔚山市之後，濟州道是南韓首都圈之外第三個實施第二階段規範的地區。

防疫升級後，禁止五人以上聚會，餐廳及娛樂場所每晚11時至隔天凌晨5時之間禁止營業，違規業者可處最高300萬韓元（約2688美元）、客人20萬韓元（約89美元）罰鍰。

東京奧運 防疫 菅義偉

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