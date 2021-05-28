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疫苗血栓副作用 德專家破解了

編譯季晶晶、羅方妤╱綜合27日電
與阿斯特捷利康和嬌生疫苗有關的血栓問題，德國科學家聲稱找到破解方法。(美聯社)
與阿斯特捷利康和嬌生疫苗有關的血栓問題，德國科學家聲稱找到破解方法。(美聯社)

金融時報報導，德國科學家聲稱，已破解阿斯特捷利康（AstraZeneca）和嬌生（Johnson & Johnson）疫苗引發罕見血栓副作用的問題，並提出直接的解決方案。

從3月以來一直在研究血栓副作用的法蘭克福大學教授Rolf Marschalek說，問題在於腺病毒載體，兩種疫苗都用它將新冠病毒棘蛋白的遺傳指令傳入體內。

Marschalek和其他科學家在周三發表預印論文指出，疫苗的傳遞機制是將棘蛋白的DNA基因序列送進細胞核，而不是細胞內病毒通常製造蛋白質的地方「胞質液」。

一旦進入細胞核，棘蛋白的某些部分會裂解分開，出現突變版本，無法與發生免疫反應的細胞膜結合。根據Marschalek，流動的棘蛋白會在體內引發血栓，大約每10萬人有1例。

相較下，輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）開發的疫苗將棘蛋白的遺傳物質送到細胞液，並不進入細胞核。

Marschalek認為，疫苗開發人員可以修改棘蛋白的基因序列，防止裂解，直接解決掉血栓副作用的問題。

另據俄國衛星通訊社報導，俄國多地為動物施打新冠疫苗施打行動開跑，民眾可以在當地寵物診所為寵物接種俄國生產的Carnivac-Cov疫苗。這款疫苗是世界首款動物用新冠疫苗，也是全球唯一一種預防動物染疫的註冊藥物。

寵物診所回報說，公民參與度高的民眾、品種動物繁殖業者、經常旅行各地的寵物主人和放養動物的民眾稱，他們非常希望為動物接種新冠疫苗。」

俄國莫斯科一間寵物診所獸醫26日為一隻寵物貓施打該國生產的動物用新冠疫苗Carn...
俄國莫斯科一間寵物診所獸醫26日為一隻寵物貓施打該國生產的動物用新冠疫苗Carnivac-Cov。（路透）

疫苗 俄國 莫德納

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