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籲停辦東奧 朝日新聞開第一槍

記者張文馨／華盛頓報導
東京奧運官方合作夥伴的日本朝日新聞，發表社論呼籲首相菅義偉停辦東奧。圖為民眾站在位於東京台場奧運五環標誌前。 (歐新社)
東京奧運官方合作夥伴的日本朝日新聞，發表社論呼籲首相菅義偉停辦東奧。圖為民眾站在位於東京台場奧運五環標誌前。 (歐新社)

美國國務院24日更新全球旅遊警示，將日本與斯里蘭卡列入「請勿前往」（Do Not Travel）的最高級別第四級警示，恐衝擊東京奧運；白宮連兩日表示，美國對奧運的立場不變，總統拜登支持美國運動員按優良傳統參賽，白宮副發言人尚皮耶26日表示，旅遊警示不是禁令，美日保持密切聯繫。而身為東京奧運官方合作夥伴的日本朝日新聞，26日則發表社論公開呼籲日本首相菅義偉停辦東奧。

日本政府稱美國更新旅遊警示不影響東京奧運；尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，美國了解日本政府和國際奧委會在準備東京奧運的考量，美日就此議題密切聯繫；日本將公共衛生放在籌辦奧運會的核心優先事項，這是日本對包括美國在內其他國家做出的承諾，美國相信日本政府所說的話。

不過，美國公衛專家不這麼看，美國有線電視新聞網（CNN）報導，明尼蘇達大學傳染病及政策研究中心主任奧斯特霍姆（Michael Osterholm）質疑，如今的奧運防疫是危險的，建議重新檢視對運動員的保護措施。

奧斯特霍姆表示，東京奧運面臨的第一個問題是，許多運動員不滿18歲，在他們的國家還無法接種疫苗；其次是要如何確保所有參賽者在搭車、飯店或餐廳都能有足夠的防護。

受疫情影響，日本主辦的2020夏季奧運會推遲到今年7月23日開幕，就算不開放觀眾進場，也有9萬名外國人入境日本，加上工作人員，東京將聚集10多萬人，活動結束後再返回各自國家。

身為東京奧運官方合作夥伴的日本朝日新聞，26日發表社論公開呼籲日本首相菅義偉停辦東奧，是首家表態認為應停辦東奧的日本全國性媒體。

本報系聯合報報導，社論指出，新冠疫情不斷擴大，在東京等地實施的緊急事態宣言勢必將延長，「我們要求首相菅義偉冷靜客觀的觀察周遭狀況，做出今年夏天停辦東奧決定」。

社論提及國際奧會副主席柯茲日前一席令人驚訝的發言。柯茲21日表示，即使主辦城市東京繼續處在防疫緊急事態宣言下，奧運仍將如期舉辦。這種辦到底的說法，讓日本國民感覺國際奧會只顧自己。

社論表示，「防疫不容任何賭注」，現在東京及鄰近各縣正因疫情面臨醫療資源吃緊問題，也表示無法優先為奧運相關人士提供醫療服務，離所謂「安全且安心」的狀況還很遙遠。朝日新聞5月民調顯示，僅14%受訪者贊成東奧如期舉行。

根據東奧官網的贊助商名單，朝日新聞、讀賣新聞、每日新聞和日本經濟新聞等四家媒體是東奧第三級贊助商「官方合作夥伴」，贊助金額約60億日圓，產經新聞與北海道新聞是第四級贊助商，贊助金額約15億日圓。

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