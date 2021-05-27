WHO：印度變種病毒 擴及60區

紐約時報推估，在最壞的情況下，印度估計有7億人染疫。(歐新社)

世界衛生組織（WHO ）今天公布報告指出，在印度 首次發現的冠狀病毒變體-B.1.617變種病毒 ，已在53個地區被記錄到；此外，從非官方來源獲得的資料，另有7個地區也發現了B.1.617變種病毒，因此實際的擴散地點應為60處。

印度上周才剛剛打破全球疫情期間單日最高死亡人數的紀錄，不過根據《紐約時報》最新的估計，這一數字很可能仍被低估，恐怕全國一半皆感染，在最壞的情況下，印度估計有7億人染疫，400萬人死亡。

截至5月24日，印度官方的統計數據顯示共計2694萬8800例確診和30萬7231人死亡，但由於技術和文化等因素，印度的情況可能更加惡劣，埃默里大學（Emory University）的流行病學家就指出，由於醫院不堪重負，許多印度確診者在家中死亡，特別是在農村地區，這些個案都沒有被官方統計到；另外，由於幾乎沒有檢測設備可用，這些家庭往往不願承認親人死於新冠肺炎，導致印度官方數據未能反應真實情況。

中央社引述法新社報導，印度變種病毒的傳播性比其他新冠病毒更高，至於重症機率和感染風險還在調查中。

WHO的報告指出，在過去的一星期，全球新病例和死亡人數持續減少中，上周約有410萬起新病例，和8.4萬起新死亡病例，與上上周相比，減少了14%和2%。歐洲的情況改善最快，其次是東南亞地區。

至於美洲、東地中海、非洲和西太平洋的病例數，與之前相似沒有改善。

目前主要有4個變種病毒，分別是英國型（B.1.1.7）、南非型（B.1.351）、巴西型（P.1）和印度型（B.1.617）。目前在149個地方發現英國型，在102個地方有南非型，在59個地方有巴西型。印度型的發現地方則有60處。

雖然印度型與其三種相比出現的地點最少，但是卻是WHO特別提出警告的一型變種痛毒，原因是印度型的突變速度很快，又已分成B.1.617.1、B.1.617.2、B.1.617.3，三種子型。