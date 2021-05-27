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俄遭控贊助網紅 抹黑輝瑞疫苗

編譯中心╱綜合26日電
當全球正忙於對抗新冠肺炎之際，近日有消息指出，疑似與俄國有關係的外國機構，企圖藉由利誘具影響力的Youtuber傳播歐美疫苗不利言論，引發譁然。(路透)
當全球正忙於對抗新冠肺炎之際，近日有消息指出，疑似與俄國有關係的外國機構，企圖藉由利誘具影響力的Youtuber傳播歐美疫苗不利言論，引發譁然。(路透)

當全球正忙於對抗新冠肺炎之際，近日有消息指出，疑似與俄國有關係的外國機構，企圖藉由利誘具影響力的Youtuber傳播歐美疫苗不利言論，引發譁然。

《衛報》報導，英國一間自稱影響力行銷單位的公關機構「Fazze」，提供金錢給法國、德國的Youtuber、部落客或其他有言論影響力者，要他們向粉絲發布關於製藥大廠輝瑞BNT疫苗造成上百人死亡的假消息。

目前有超過120萬粉絲訂閱的法國百萬YouTuber格拉賽（Léo Grasset）指出，自己日前收到合作提案，一名自稱是安東（Anton）的人表示自己任職於廣告公司，並提出有客戶提供一筆「可觀預算」，想針對AZ疫苗與輝瑞疫苗做文章，希望他能夠在自己的社群軟體上拍攝約60秒的影片宣稱「接種輝瑞疫苗的死亡率是AZ疫苗的3倍」，並質疑歐盟的疫苗採購制度，要他批評歐盟壟斷並傷害歐盟國家的公共衛生。

不過格拉賽透露後續與對方聯絡時，對方拒絕提供出資者的身分，且經過他的查詢，該廣告公司註冊的地址已在事後悄悄消失，英國的公司註冊處也完全查詢不到與該廣告公司有關的訊息，質疑對方想利用知名人物的影響力惡意抹黑，因此決定將整件事情爆出。

Fazze的領英公司（LinkedIn）事後表示，其管理層來自莫斯科，曾在俄國企業家創辦的機構工作，且Fazze發表過與俄國疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）官方推特相似的言論，讚揚史普尼克V的安全性及效力高過其餘mRNA疫苗。

報導還提到，Fazze上周與幾名法國專攻健康、科學的YouTuber聯繫，要求他們對外宣稱BNT疫苗的致死率遠高於AZ疫苗，還要他們說主流媒體忽視了這些現象，質問「為何輝瑞疫苗對人體如此危險，部分政府還要這麼積極採購？」，似乎想藉此引起大眾對輝瑞疫苗的不信任。

多名醫療及科學界的法國網紅亦表示，收到類似的合作要求，在Instagram有逾8.5萬名追隨者的醫院實習生梅德桑（Medecin）透露獲出價2050歐元（約2500美元），要求他拍攝一段長30秒的短片。

法國「疫苗猶豫」問題較其他西方國家嚴重，法國去年12月底展開疫苗接種計畫前的一項調查，多達60%民眾不想打疫苗，主要憂慮疫苗的開發速度及BNT疫苗所用的新技術。

《華爾街日報》引述法國官員稱，情報當局正調查事件，懷疑俄羅斯政府涉事。報導指出，該官員將有關電郵與俄羅斯互聯網研究機構（IRA）實施的行動作了對比。

美國當局已認為俄羅斯互聯網研究機構（IRA）有份干預美國2016年總統選舉。西方官員認為，俄國政府這些行動是試圖破壞公眾對西方制度的信心。

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