美對日警示升級恐引「東奧棄權潮」 小威、摩根猶豫

日本各界要求取消舉行奧運的呼聲越來越高。圖為東京市民23日在新宿舉牌要求取消東京奧運。 （歐新社）

距離東京奧運 不到兩個月，但美國調高對日本 的旅遊警示到最高的第四級。美國雖然表示奧運代表團仍將參加東奧，但這項警示是否影響選手個人參賽意願，才是觀察重點。而日本國內對舉辦東奧的顧慮日益增加，已有60個地方自治體因疫情 放棄擔任接待城。

做為體育大國，美國奧運代表隊勢必是其他國家參賽指標，此次安全示警是否掀起棄權骨牌效應。此前，加拿大以健康、安全風險高為由，放棄參加6月在巴西舉行的美洲體育錦標賽，等於宣示加拿大體操代表隊將缺席東奧。另外，澳洲跳水選手4月放棄到日本參加世界杯，也無法取得東奧參賽門票。

美國女網明星小威廉絲被問及是否參加東奧，她表示若無法帶三歲女兒同行，恐怕難以前往。美國女足國手摩根、女子馬拉松國手多莉亞慕都表示孩子還年幼不想和他們分開太久，暗示不會參賽。東奧組委會目前禁止選手帶家人同行。

逾一成接待城鎮打退堂鼓

此外，將在東京奧運參賽的澳洲女子壘球選手團約30人，預計6月1日抵達日本，於群馬縣展開賽前集訓，將是今年首個為東奧入境的外國選手團。選手團將待在接待城群馬縣太田市約1個半月，直到東京奧運開賽前。日本原有528個地方自治體登記擔任東京奧運外國選手團的接待城，但至今已有60個自治體因疫情放棄擔任接待城。

據東京大學老師的試算分析「舉辦東奧影響新冠肺炎感染擴大的程度」，共約10.5萬名外國選手、他國運動協會官員等相關人士進入日本，對疫情影響有限，要控制的應該是東京都內的人潮。該數據假設奧運集中在東京、入境者有半數已接種疫苗，及有100名感染者在機場篩檢偽陰性的情況，推算到10月中旬的發病高峰期，東京僅會因此日增20名病例，全境單日約842人確診。仲田建議不應開放觀眾進場、減少民間的宣傳活動等，抑制國內的人潮聚集是東奧防疫關鍵。

大阪府內醫療狀況持續嚴峻及疫情難以控制，決定籲請中央政府再度延長原訂5月31日要解除的「緊急事態宣言」。（美聯社資料照片）

大阪籲請延長緊急事態

日本政府因疫情3度發布的「緊急事態宣言」，至今1個月。大阪府政府25日開會後，基於大阪府內醫療狀況持續嚴峻及疫情難以控制，決定籲請中央政府再度延長原訂5月31日要解除的「緊急事態宣言」。大阪府今天新增327例確診及27例死亡，雖然新增病例趨緩，但死亡病例數仍相當多。

沖繩縣疫情嚴峻，儘管已實施中央層級的「緊急事態宣言」，今天仍以新增256例確診病例創歷史新高紀錄；最近一周每10萬人口新增病例數高達86.85人，居日本全境之冠。