東京奧運若取消…蒸發91億 硬辦損失更慘重

日本疫情持續升溫，圖為東京市民舉牌抗議派遣醫護支援東京奧運。 （路透）

日本 民間智庫25日公布試算，停辦東京奧運 及帕運恐造成高達1兆8000億日圓（約91.87億美元）經濟損失；若因堅持辦到底造成疫情 再度擴散的話，帶來的經濟損失將大於經濟效益。

日本共同社報導，日本民間智庫野村綜合研究所估算，如果東奧及帕運決定取消的話，經濟損失將高達1兆8000億日圓。如期舉辦但不開放觀眾進場的話，損失約1468億日圓。這項試算以東京都政府2017年公布東奧可望帶來的直接經濟效益1兆9790億日圓為基礎。

試算指出，東奧如期舉辦且開放境內觀眾進場的話，經濟效益包括營運費1.2兆日圓、門票收入約900億日圓、相關商品及購入新電視約2900多億日圓等；一旦停辦，上述經濟效益就歸零。不過，試算指出，就算真的停辦東奧，損失金額不過占去年度日本GDP約0.33%，「不至於影響經濟景氣」。

不過，如果日本疫情因為如期舉辦東奧再度擴散，致使日本政府再度發布「緊急事態宣言」的話，「經濟損失會比經濟效益來得大」。

日本政府2020年4月到5月首度發布「緊急事態宣言」時，造成約6.4兆日圓經濟損失；今年1月到3月的二度「緊急事態宣言」，也帶來約6.3兆日圓經濟損失。

若奧運停辦，損失將牽涉多達四方面。首先是運動員，角逐奧運參賽資格的運動員中，多達70%只有一次參賽機會，若取消奧運將令他們的心血付諸東流。第二是主辦方損失，奧組委與贊助商、轉播平台和接待設施等機構簽訂的大量合約，需承擔巨額損失。

第三是保險賠償，路透1月報告指出，若奧運取消，保險公司可能損失20億至30億美元，將創下全球大型賽事取消的最大賠償額。第四是國際奧委會損失，國際奧委會75%資金來自轉播權收入，取消賽事對國際奧委會、贊助商和轉播機構均帶來重大影響。