我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

東京奧運若取消…蒸發91億 硬辦損失更慘重

編譯中心／綜合25日電
日本疫情持續升溫，圖為東京市民舉牌抗議派遣醫護支援東京奧運。 （路透）
日本疫情持續升溫，圖為東京市民舉牌抗議派遣醫護支援東京奧運。 （路透）

日本民間智庫25日公布試算，停辦東京奧運及帕運恐造成高達1兆8000億日圓（約91.87億美元）經濟損失；若因堅持辦到底造成疫情再度擴散的話，帶來的經濟損失將大於經濟效益。

日本共同社報導，日本民間智庫野村綜合研究所估算，如果東奧及帕運決定取消的話，經濟損失將高達1兆8000億日圓。如期舉辦但不開放觀眾進場的話，損失約1468億日圓。這項試算以東京都政府2017年公布東奧可望帶來的直接經濟效益1兆9790億日圓為基礎。

試算指出，東奧如期舉辦且開放境內觀眾進場的話，經濟效益包括營運費1.2兆日圓、門票收入約900億日圓、相關商品及購入新電視約2900多億日圓等；一旦停辦，上述經濟效益就歸零。不過，試算指出，就算真的停辦東奧，損失金額不過占去年度日本GDP約0.33%，「不至於影響經濟景氣」。

不過，如果日本疫情因為如期舉辦東奧再度擴散，致使日本政府再度發布「緊急事態宣言」的話，「經濟損失會比經濟效益來得大」。

日本政府2020年4月到5月首度發布「緊急事態宣言」時，造成約6.4兆日圓經濟損失；今年1月到3月的二度「緊急事態宣言」，也帶來約6.3兆日圓經濟損失。

若奧運停辦，損失將牽涉多達四方面。首先是運動員，角逐奧運參賽資格的運動員中，多達70%只有一次參賽機會，若取消奧運將令他們的心血付諸東流。第二是主辦方損失，奧組委與贊助商、轉播平台和接待設施等機構簽訂的大量合約，需承擔巨額損失。

第三是保險賠償，路透1月報告指出，若奧運取消，保險公司可能損失20億至30億美元，將創下全球大型賽事取消的最大賠償額。第四是國際奧委會損失，國際奧委會75%資金來自轉播權收入，取消賽事對國際奧委會、贊助商和轉播機構均帶來重大影響。

東京奧運 日本 疫情

上一則

白俄攔機抓異議記者 歐盟斷航制裁 他認罪被疑屈打成招

下一則

美對日警示升級恐引「東奧棄權潮」 小威、摩根猶豫

延伸閱讀

東京奧運停辦的代價？恐損失165億美元

東京奧運停辦的代價？恐損失165億美元
輝瑞出手 贈東京奧運2萬人份疫苗

輝瑞出手 贈東京奧運2萬人份疫苗
東奧將屆 美對日旅遊警告升至4級…商界稱辦奧運堪比自殺

東奧將屆 美對日旅遊警告升至4級…商界稱辦奧運堪比自殺
東京奧運倒數61天 日本高官支持舉辦

東京奧運倒數61天 日本高官支持舉辦

熱門新聞

一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。美聯社

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

2021-05-21 10:49
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29
FT報導，日本多家銀行近來湧入許多退休人士上門詢問，他們收到美國拜登政府的紓困支票，不知能否兌現。 路透

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

2021-05-20 09:02
哈利王子再度以受訪者的身分，與歐普拉侃侃而談內心的創傷。(美聯社)

哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺

2021-05-21 21:26
碧翠絲公主和丈夫 Edoardo Mapelli Mozzi。美聯社

英國王室總算傳出好消息 碧翠絲公主懷了第一胎

2021-05-19 05:51
英國哈利王子日前直言批評王室的教養方式，把伊莉莎白二世女王、已故的菲立普親王與父親查理王儲都罵進去，但從查理王儲最新講話錄影可發現，放在他後方的照片就只有英王與直系繼承者合影，已完全不見哈利一家蹤影。(影片截圖)

有圖為證？查理對哈利梅根心寒

2021-05-20 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男