墨爾本再爆本土群聚疫情 紐澳四度暫停「旅遊泡泡」

墨爾本居民25日排隊等候檢測。（Getty Images）

澳洲 墨爾本出現新的本土群聚感染病例，截至25日有9人感染印度 變種病毒，據信與一家防疫 旅館外溢病毒有關。墨爾本所在的維多利亞省收緊防疫措施，紐西蘭25日也暫停與維省的免隔離旅行措施。這是紐澳旅遊泡泡上月啟動以來第4度被干擾。

威靈頓當局官員表示，在墨爾本市過去2天通報9起本土病例，中斷連續86天無本地確診的紀錄，源頭是一位本月稍早住進維省防疫旅館的男性。澳洲近期的本土病例多與防疫旅館有關，且澳洲70%確診病例和90%死亡病例，都是來自維省。維省25日起收緊防疫措施至6月4日，要求民眾在公共室內場所保持社交距離、戴口罩等，數千人需要自我隔離及接受病毒檢測。

紐西蘭則宣布從25日晚8時起暫停與維省的「旅遊泡泡」72小時。紐澳兩國之前因為疫情，將國界封閉了近400天。這次是兩國免隔離旅遊泡泡4月18日啟動後，第4次受到干擾。此外，在歐美各國陸續恢復旅遊等經濟活動之際，澳洲政府本月表示預計封關至明年年中。

印度變種擴散 英封鎖8地區

英國的印度變異病毒疫情有升溫趨勢，為了避免影響英格蘭在6月21日的完全解禁計畫，政府下令民眾非必要禁止出入列斯特等8個地區，區域內民眾也禁止室內群聚。

BBC報導，政府21日在網路上通知，要求列斯特（Leicester）、柯克里斯（Kirklees）、貝德福（Bedford）、布拉克本－達爾文（Blackburn with Darwen）、波羅（Borough）、伯恩利－波羅（Burnley Borough）、豪恩斯洛倫敦自治市（London Borough of Hounslow）、北泰恩賽德（North Tyneside）等地區的超過200萬民眾避免室內群聚，但卻未公開聲明這項新決定，也沒有呼籲大眾要「格外小心」。

報導指出，唐寧街消息人士否認這是一次秘密的區域性封鎖。首相發言人表示，政府希望大眾「自行判斷」，而非發布「上對下的法令」。

英國25日新增2439人確診，3人病故。但每日郵報報導，315個行政區當中有151個區域出現印度變異病毒確診病例。波爾頓在5月20日當周，每10萬人中有451例確診感染印度變異病毒，是英格蘭確診比例最高的地區。

馬來西亞單日新增確診飆破7000人

馬來西亞疫情延燒，連續多天單日新增確診人數均逾6000人，25日更飆破7000人，共新增7289起確診病例，再度刷新馬國單日新增確診人數紀錄；全國累計52萬5889人確診。另外也新增60起死亡案例，累計2369人病故。

印度新增19.6萬例 1個月來單日最低

印度25日通報，過去24小時新增19萬6427人確診，創下4月14日以來的單日最低紀錄；另外新增3511人染疫病故。根據印度衛生部數據，迄今國內累計確診約2695萬例、總共30萬7231人病歿。