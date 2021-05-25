東南亞疫情飆如「印度翻版」 防疫鬆懈、變種猖獗

泰國疫苗接種量難達標。圖為醫護舉牌示意有空位可打針。 （路透）

東南亞多國的新冠肺炎單日確診病例近日接連創新高，不少國家更出現印度 變種病毒。專家認為，東南亞很多國家疫情 反彈的背景與印度類似，都是民眾對抗疫鬆懈，以及基建設施落後所致，加上境內民眾來往頻繁，令病毒走入社區。

泰國官員促擴買疫苗

泰國及馬來西亞的單日確診近日都直線上升，泰國累計確診逼近13萬例，自4月1日以來急升3倍多，疫情熱點包括有上萬確診的監獄群聚，近日多個外勞群體也爆發疫情，包括36例印度變種病例。

而由於過去一年疫情相對穩定，泰國政府未積極採購疫苗，至今只接種了291萬劑疫苗，遠遠落後今年底前為7000萬人接種的目標。當局預估6月7日展開全國大規模接種，不少衛生官員都呼籲當局擴大疫苗採購範圍，不要只限於英國AZ和中國科興疫苗。

此外，世衛秘書長譚德塞24日表示，從疫情開始以來，至少有11萬5000名醫療及照護人員染疫死亡，呼籲所有國家大幅度擴大疫苗接種。

大馬日增61死 購物限時

馬來西亞24日新增單日61例死亡，創新高，同時新增6509例確診，是疫情以來第三高，也是連續第6日超過6000例確診。美國疾病控制和預防中心（CDC）已將大馬列為疫情最嚴重的第4級警戒國家，與印度、印尼及菲律賓等同級。當局連日來不斷收緊防疫措施，24日宣布將派出超過2200名執法人員，突擊檢查各地商場或超市，確保民眾購物時間不超過兩小時。

寮國確診飆升 鄰國傳入

此外，東南亞國家中經濟發展較落後的國家，如柬埔寨、寮國及緬甸的疫情，更令專家擔心。寮國與多國邊境接壤，累計確診例數由4月初不足50例，到5月24日暴增至超過1800例，部分病例由越過湄公河入境的泰國人傳入。

緬甸方面，自從2月初政變以來，緬甸局勢持續動盪，所有新冠病毒檢測及個案追蹤工作幾乎全面停擺，外界根本無從得知當地最新疫情，更遑論接種疫苗等工作。專家警告，假如緬甸繼續成為全球疫情追蹤「黑洞」，最終可能成為另一個印度，並波及周邊國家。

印度生產俄疫苗 年產1億劑

印度政府授權緊急使用俄羅斯Sputnik V疫苗，24日開始投產，初估年產1億劑。新德里24日新增1550例，是3月30日以來的最低紀錄，並新增207人死亡，篩檢陽性率2.5%，代表當地第二波疫情已獲控制。新市長宣布，如果疫情曲線持續一周下降，將從5月31日後開始分階段解封。

而伴隨新冠疫情，印度最近爆發毛黴菌感染症，已有9000人染病，24日又發現有人感染通常感染爬蟲類、更致命的罕見疾病黃真菌症。