有損國譽？印度要求網路社群刪除「印度變種」貼文

印度新德里一名染疫老婦人坐在救護車內吸氧維生。（路透）

印度 疫情持續居高不下，首都新德里將第五度延長封城措施至31日。印度疫情擴散源於更具傳染力的突變病毒株「B.1.617」，並迅速傳至全球；不過近日媒體報導，印度當局要求網路社群下架所有提及「印度變種」新冠病毒的內容。

染疫死亡將超過30萬人

印度23日通報過去24小時新增24萬842例確診，不治人數增加3741人，病故人數累計29萬9266人；根據路透統計，印度新通報的每日病故平均人數居世界之冠，全球單日每3例死亡案例中就有1件來自印度。BBC報導，印度資訊科技部21日通令社群網站 ，要社群網站「立刻移除所有提及與暗示『印度變種』新冠病毒的內容」，理由是世界衛生組織將這種病毒命名為B.1.617，凡是用「印度變種」稱呼都錯。這道命令並未公開，但多家新聞媒體私下取得。

一名社群網站高階主管告訴路透，移除所有提到印度變種的內容極其困難。B.1.617是新冠病毒更具傳染力的變種，去年首先在印度發現，散播數十國。許多國家嚴格管制從印度入境的旅客。

印度首都新德里將持續封鎖至31日，圖為該市商業區康諾特廣場21日空無一人景象。（歐新社）

另一方面，印度新德里市長克里瓦爾23日表示，將把封城措施再延一周至31日。這是該市第五度延長封鎖。

克里瓦爾說當地「陽性率達到2.5%，過去24小時內通報了1600例。」他補充，若病例繼續減少，我們將從5月31日開始分階段開放。

村落3/4人確診 多人缺氧而死

另據印度斯坦時報報導，距離新德里1小時半車程的村落巴斯共5400位居民，有近四分之三的居民染疫，過去三周超過30人病歿。巴斯根本沒有醫療照護設施，也沒有醫生和氧氣瓶，村民也不知道如何使用推特等社交媒體向外求援。

村長庫馬爾說：「多數村民死於沒有氧氣可吸。極度重症患者必須花4小時才能得到幫助，但很多人還來不及接受援助就病故。」

輝瑞和AZ有效對抗印度變種

BBC報導，英格蘭公共衛生署（PHE）研究發現，輝瑞和阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗 在施打2劑之後，都能對印度變異病毒發揮高度防護力，也與對抗英國變異病毒的防護力差不多。

研究顯示，輝瑞疫苗在施打完第2劑的兩周之後，對印度變異病毒有88%防護力，對英國變異病毒則有93%防護力。AZ疫苗施打2劑之後，對印度變異病毒有60%防護力，對英國變異病毒則有66%防護力。

PHE表示，兩種疫苗在施打2劑後出現防護力差異，可能是因為AZ疫苗的核准時間較晚，施打時間也較晚。有數據顯示，AZ疫苗需要更久時間才能達到防護力的最大值。