日本「緊急事態」恐延長 半數一線護理師想離職

日本大阪受到新冠疫情嚴重衝擊。（美聯社）

因應疫情 ，日本 開設兩處大規模疫苗接種中心，24日將同步於東京都及大阪府開打，首批對象是65歲以上長者。日本到23日為止重症患者共1304人，再創歷史新高，政府三度發布的「緊急事態」已擴及10都道府縣。

目前日本疫情持續延燒，23日起實施「緊急事態」的沖繩縣新增156例確診，追平周日紀錄；針對預計5月31日解除的東京都等9地「緊急事態」有沒有可能延長，加藤勝信23日並未否認，僅說會通盤檢討。

不過長期以來在第一線的醫療人員，已經出現倦怠情形，日本全國醫院工會最新調查顯示，新冠病房護理師超過半數考慮辭職，理由是壓力太大和擔心染疫。

調查於1月和2月進行，共訪問230名護理師，結果有118名回覆「總是」和「有時」考慮離職。調查還顯示，有79名、占34.3%的護理師提到因為照顧新冠病人而受到歧視和騷擾，其中一人說，「因為我是護理師，家人就被要求改成遠距工作」。

東京奧運 倒數兩個月，國際奧會信心喊話辦到底。NHK報導，東奧主辦單位至今仍未決定是否開放境內觀眾進場，主辦單位參酌境內職業賽事作法，傳將檢討避免舉行「無觀眾比賽」，在6月做出最後決定。

由於單日新增染疫數持續飆升，馬國將從25日起把大部分商業活動營業時間限制在早上8時到晚上8時。（新華社）

大馬單日6976染疫 連5天破6000例

馬來西亞23日新增6976起確診病例，再創單日最大增幅紀錄，且連續第五天增逾6000例，目前累計確診51萬2091例。

馬國衛生總監諾希山指出，雪蘭莪仍是染疫數最多的州，光是23日就新增2235例。雪蘭莪州自5日以來單日新增病例都超過1000例，占全國單日病例至少1/4。馬國為因應持續升溫的疫情，已從12日起實施「行動管制令」，將持續到6月7日為止。