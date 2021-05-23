珠峰疫情爆 嚮導：基地營至少百人確診 咳嗽聲四起

奧地利籍登山嚮導22日表示，珠穆朗瑪峰基地營已爆發感染，至少100人染疫，確診比例極高。圖為2015年11月前往尼泊爾卡拉帕塔途中遠眺珠穆朗瑪峰。（美聯社）

珠穆朗瑪峰帶來的觀光事業是尼泊爾經濟一大來源，但該國近期自從開放登山活動後新冠疫情 頻傳，一名奧地利籍登山嚮導符騰巴赫（Lukas Furtenbach）表示，攀珠峰的登山隊中已至少100人確診。

美聯社報導，符騰巴赫說，從他和救援隊機師、醫生、保險員、登山隊領隊等人確診的情報計算，已知至少珠穆朗瑪峰基地營內至少100人確診，「實際數字可能是150或200」，他握有部分人的病毒檢測 陽性證明，並親眼目睹生病的人、不斷聽到帳篷內傳來咳嗽聲。

奧地利籍登山嚮導符騰巴赫22日表示，珠穆朗瑪峰基地營已爆發感染，至少100人染疫，確診比例極高。（美聯社）

符騰巴赫的登山團上周因旗下1名外國嚮導和6名雪巴人嚮導確診而決定結束攻頂計畫。目前沒有登山隊宣布成員確診，有些登山者下山後進行檢測，結果是陽性。符騰巴赫指出，山上大多數隊伍都沒帶病毒檢測工具組，在他的團隊撤退前，他們幫其他隊伍做檢測，就驗出2例確診。

現在大多數登山隊仍留在基地營，期望未來一周天氣晴朗，能在本月底結束前攻頂。尼泊爾政府主管機關否認基地營有任何確診，官方尚未評論這項說法。尼泊爾近來疫情升溫，新增確診與死亡例創新高，中國 擔憂病毒在珠穆朗瑪峰上傳染，已宣布禁止從中國這一側登山。截至今日，尼泊爾累計近50萬例確診、6024例死亡。

尼泊爾半年內2度解散國會

另據央廣報導，尼泊爾今天解散國會，並宣布將在11月舉行新大選，因為總理奧利和反對派「尼泊爾國大黨」皆無法取得足夠議席籌組新政府；這是尼泊爾5個月來第二次解散國會。

屬於尼泊爾共產黨的奧利和毛派盟友間的政治對抗近來到達新高峰；於此之際，該國正與新一波的嚴峻疫情，以及氧氣供應和疫苗短缺問題戰鬥。在新的談判破裂後，總統班達里在今天凌晨解散了國會。新大選第一階段投票定於11月12日舉行，第二階段訂於11月19日。