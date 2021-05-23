印度毛黴菌病伴隨新冠急增 至少7200感染 5邦列流行病

印度醫師正在檢查一名從新冠肺炎痊癒後患上毛黴菌病的病人。（美聯社）

印度 對抗第2波新冠疫情 又有新挑戰，印度衛生部已致函各地方政府，注意毛黴菌感染症（mucormycosis）的流行。衛報報導，截至21日印度至少有7200人感染毛黴菌，219人死亡，至少已有5個邦已宣布毛黴菌病為「流行病」。

毛黴菌感染症又稱為黑真菌症（black fungus），是毛霉門真菌感染造成的疾病，屬於罕見疾病，多感染人類的鼻竇、腦部與肺部等部位，還可感染消化道、皮膚及其他器官；其中感染肺部時，會造成患者呼吸困難、咳嗽、咳血、腹痛、噁心和嘔吐等，嚴重可致死。

印度去年3月起爆發首波疫情後，多個城市也爆發毛黴菌感染症，今年第二波疫情肆虐時各地又爆發多起感染，醫療專家研判可能與新冠重症患者接受類固醇治療後免疫力降低，及血糖控制紊亂有關。

華爾街 日報引述醫生指出，類固醇「地塞米松」可治療呼吸困難的新冠病人，7至10日的療程每日不應攝取多於6毫克。但在印度醫療匱乏，不少新冠患者自行服用類固醇，結果出現服用過量情况。

毛黴菌病例大增也加重藥物短缺情況，德里高等法院20日要求中央在全球採購抗黴菌藥物，政府則稱藥物短缺情况已解決，有更多藥廠獲准生產有關藥物。