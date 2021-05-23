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德國將英國、北愛列為「變種毒區」 禁止入境

編譯羅方妤／綜合22日電
德國將英國列為變種病毒風險區，自23日午夜起禁止來自英國旅客入境。（歐新社）
德國將英國列為變種病毒風險區，自23日午夜起禁止來自英國旅客入境。（歐新社）

西班牙宣布24日起，將允許英國等10個低風險的非歐盟成員國旅客入境，旅客不必出示核酸PCR檢測陰性報告，但德國卻和西班牙不同調，反而將英國列為變種病毒風險區，將於23日午夜起禁止來自英國旅客入境。

英國每日郵報報導，德國公共衛生研究所宣布，鑑於英國的印度變種病毒個案上升，決定將英國與北愛爾蘭列為「變種病毒地區」，23日起禁止所有來自英國的旅客入境，德國公民或居民、配偶和18歲以下子女，以及因緊急人道理由入境的人士可豁免。但不論是否已接種疫苗、病毒檢測呈陰性者，都需要隔離兩周。

拉美染疫不治破百萬

路透統計，拉丁美洲及加勒比海地區的染疫死亡數今天累計破100萬人，人均死亡率為全球最高；根據5月的平均數據，全球31%死亡病例出現在此區，但此區人口僅占全球8.4%。但好消息是，墨西哥、阿根廷與阿斯特捷利康公司達成疫苗製造協議；墨西哥高層官員指出，該國將在下周末前收到大約400萬劑AZ疫苗，昨晚已有從美空運來的130萬劑AZ疫苗抵達。

巴西疫苗接種計畫進行4個月以來，只有39%約1170萬名老年人完成2劑疫苗注射。專家估計，疫苗接種工作要到2023年才會完成，而在此之前可能爆發第3波疫情。巴西衛生部表示，境內22日確診新增7萬6490例，死亡新增1899例。

而全球疫苗短缺、分配不均問題引發熱議之際，有越南旅行社計畫推出來美國接種疫苗行程，總費用恐高達1.7億越南盾（約7373美元），由於噱頭十足，第一筆生意都還沒做成就攻占媒體版面。但在越南防疫境管下，能否順利回家也是個問題。

網媒越南快訊報導，位在胡志明市的紅玉河Travel旅行社日前公布來美國接種疫苗的旅遊行程，瞄準短期造訪、探親及想施打美國疫苗的高收入遊客。報導指出，短短8天的行程要價4499萬越南盾（約1951美元），包括單程機票、三星級飯店、及接種一劑嬌生疫苗。

不過，越南仍未重啟入境商業航班，因此回程票是一個大問題。旅行社表示，回程費用要包括入境手續辦理、21天防疫旅館費用、篩檢費、機票等，來回旅程總費用可能達1.7億越南盾。

日本重症患者1303創新高

日本疫情嚴峻，22日全境重症患者數已多達1303人，再創歷史新高；北海道與沖繩縣疫情延燒，前者連4天逾600例，後者連兩天破單日新高紀錄。東京都22日新增602例確診病例，較上週六減少170 例，整體疫情雖說相對稍微趨緩，但新增病例數仍舊維持高檔水準。大阪府22日新增406例確診病例，連續兩天單日新增低於500例。因日本境疫情持續嚴峻，目前在東京都等9都道府縣實施的「緊急事態宣言」，恐怕無法在5月31日如期解除，有可能延長到6月20日。

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