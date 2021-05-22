歐盟宣布捐1億劑疫苗助中低收入國 數位證書7月上路

一項研究報告指出，肺炎病患體內曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。圖為示意圖。(中通社)

歐洲聯盟今天在20國集團（G20）衛生峰會宣布向中低收入 國家捐贈1億劑疫苗 ，另對內也有新措施，7月1日起啟用數位疫苗證明。此外，國際貨幣基金（IMF）今天也呼籲實施一項500億美元的支出計畫，在今年年底為全球40%人口接種，並到2022年上半年為全球60%人口接種。

G20國今天舉行首屆全球健康視訊峰會，會中針對疫苗議題強調必須確保公平並支持中低收入國家，歐盟 執委會主席范德賴恩會中指出，歐洲團隊為響應這一呼籲將做出具體貢獻，目標是到今年年底，透過COVID-19疫苗全球取得機制（Covax）向中低收入國家捐贈1億劑疫苗。

而由歐盟27會員國大使組成的常駐代表委員會（COREPER）今天宣布，同意實施歐盟數位COVID證明，7月1日起疫苗證書開始在歐盟境內使用，已達恢復境內人員自由流動以及促進觀光。

IMF擬斥資500億 為全球接種

另一方面，IMF總裁喬治艾娃及首席經濟學家戈匹納斯等人撰寫的「終結2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行」提案，於今天發表。提案計畫透過以全球為範圍的前期融資、前期疫苗捐贈及投資等，在2021年底為全球至少40%人口接種疫苗，以及到2022年上半年為全球至少60%人口接種疫苗。

IMF這項計畫總成本約500億美元，提案預估，在透過接種疫苗阻止疫情蔓延後，預計可為全球帶來9兆美元的經濟利益。

不過，新德里電視台（NDTV）引述這份提案指出，包括獲准生產AZ疫苗和諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗的印度血清研究所等多家疫苗製造商，目前正面臨疫苗交貨的嚴重延誤。印度中央政府目前決定加快國內疫苗接種步伐，以對抗第二波疫情，因而禁止出口疫苗。印度血清研究所稍後也表示，將到年底重啟新冠疫苗出口。

又有新冠狀病毒？狗傳人

一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。

這項報告20日刊登在「臨床傳染病」期刊（Clinical Infectious Diseases）上，研究人員表示，檢驗馬來西亞東部砂拉越州某家醫院301名肺炎病患的鼻腔檢體，其中8個檢體驗出了犬冠狀病毒陽性反應，多半採集自5歲以下的幼童。進一步的基因組定序發現，這種新病毒株與一種已知曾感染狗的冠狀病毒最相似。這種突變出現在人體病毒株SARS-COV和SARS-COV-2中，而SARS-COV-2正是導致新冠疫情的病原體。

研究報告執筆人指出，這種病毒可能是最近從動物傳給人；不過病毒是否能在人與人之間傳播，還需要進一步研究。目前已知有7種冠狀病毒會使人致病，當中有4種會導致普通感冒，另有3種會導致嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群（MERS）與COVID-19。