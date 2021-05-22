西班牙6月7日起大開國門 匈牙利「向口罩說再見」

匈牙利4月30日起允許持新冠免疫證明的民眾在餐館內用。圖為北部城市尼賴吉哈佐一家餐廳侍者為一對夫妻點餐。（歐新社）

路透報導，西班牙總理桑傑士21日在馬德里一場國際旅展中宣布，6月7日起西班牙歡迎世界各地所有已接種新冠疫苗 的旅客，希望帶動觀光 業復甦。另外，本月24日起，西班牙將允許英國、紐澳、以色列等10個低風險的非歐盟 成員國旅客入境，不必出示核酸PCR檢測陰性報告等。

西班牙是受疫情重創最嚴重的歐盟成員國之一，累計7萬8000人死亡，360萬人確診，不過由於感染率下降，疫苗接種進度快，多數地區已解除宵禁。桑傑士說，觀光業重啟能大大拉抬西班牙經濟。觀光業先前占西國GDP12%。

另據衛報報導，英國公共衛生部門20日公布數據指出，該國迄今已檢測到3424起印度變種病例，較上周的1313起暴增160%，上周數字又比前一周520起增加超過一倍。有鑑於此，歐盟可能延後做出將英國加入旅遊「白名單」的決定。 今年4月2日西班牙巴塞隆納海灘人潮洶湧。（路透）

報導指出，歐盟原定21日要開會將入境限制放寬，把安全國家的認定標準自兩周內每十萬人出現25例，放寬至75例，但消息人士指出，布魯塞爾將延後兩周做出決定。一名歐盟外交官說：「成員國需要多點時間來研究印度變種病毒的發展。他們希望避免在名單上增減太多國家。」

匈牙利總理奧班21日接受國營廣播電台專訪時宣布，全國接種新冠疫苗人數料將於本周末達到500萬，約占人口五成；當局決定解除多數防疫措施，包括在公共場所不必戴口罩，室外500人以上聚會可舉辦，持疫苗接種證明卡的民眾可參加密閉場所活動。

奧班說，「這意味我國擊敗第三波疫情」，公共場所可以「向口罩說再見」。

路透報導，匈牙利是歐盟唯一搶在歐盟藥品管理局核准前就批准中俄疫苗的成員國，全國1000萬人中，五成人口已接種至少一劑疫苗，接種率在歐盟名列前茅。