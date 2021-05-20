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援貧窮國家…歐盟籲暫豁免疫苗專利

編譯王巧文、季晶晶╱綜合19日電

歐盟執委會將向世界貿易組織（WTO）提案，呼籲其他國家協助提高開發中國家的疫苗產能和出口更多疫苗，該委員會並在探索暫時豁免新冠疫苗專利保護的可能性。

彭博資訊報導，歐盟這項提案涵蓋三大訴求，首先是促進疫苗貿易及限制各國的出口管制措施，包括禁止對參與Covax計畫的開發中國家實施出口限制，以保持疫苗供應鏈開放；其次為透過目前疫苗製造商的幫助，來擴大疫苗的產量；三是檢討智慧財產權，包括可能的強制授權。

歐盟執委會執行副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）18日向歐洲議會表示，確保全球能公平地取得新冠疫苗和療法，是國際社會的首要任務。歐盟也準備展開豁免疫苗專利保護的複雜談判。

美國5日已表態支持豁免新冠疫苗專利保護，引發包括德國等歐盟成員國的質疑，認為美國應放寬對疫苗出口的限制。消息人士指出，華府從本月初表態以來，還沒公布任何相關的書面提案。歐盟18日提出的建議書預料很快將交給WTO。

另一方面，全球最大疫苗生產商印度血清研究所表示，將延長凍結新冠疫苗的出口，直至今年底。這個決定給原本等待該公司提供疫苗、好展開接種計畫的許多貧窮國家帶來重大衝擊。

疫苗 歐盟 美國

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