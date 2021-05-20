歐盟27國邊境將開放 打完疫苗者最快下周可去玩了

因疫情關閉半年的法國咖啡廳和餐廳戶外區19日起有限度開放，法國總統馬克宏（右二）和總理卡斯特克斯（左二）當天在巴黎一起喝咖啡。（Getty Images）

歐盟 27個會員國代表19日同意對完全接種合格疫苗 或者來自安全國家的旅客開放邊界，被視為正好趕上旅遊旺季的決定。「安全國家」的名單將於21日定案，目前只包括澳洲、以色列、紐西蘭、盧安達、新加坡、南韓及中國大陸等7國。歐盟邊界已經大致封鎖超過1年，新措施最快下周開始實施。

歐盟去年開始實施嚴格的邊界管制措施以防堵新冠疫情 入侵，但是27國代表現在表示對於非必要旅行的許多限制應該鬆綁，尤其是來自非歐盟國家，有完整接種合格疫苗的旅客，應該予以放行。

歐盟執委會發言人韋格蘭表示，歐盟理事會現在建議會員國對於完整接種者可以放寬某些限制，但是何時開放邊界，韋格蘭表示要等到各會員國正式通過才算數。

歐盟將開放入境的旅客必須接種歐盟藥品管理局或者世界衛生組織認可的疫苗，包括輝瑞、莫德納、嬌生、AZ和中國大陸的國藥疫苗。歐盟尚未核准大陸和俄國生產的任何疫苗，但正在審閱俄國疫苗的相關資料。主要接種輝瑞、莫德納和嬌生疫苗的美國民眾，可望適用新規定。

歐盟執委會允許會員國微調新規定，意味某些歐盟國家可能會維持PCR檢測呈陰性或者對某些旅客進行檢疫。

歐盟仍維持緊急煞車機制，就是當新變種病毒株出現或疫情再度爆發時，可採取更嚴格的管制措施。

歐洲國家一直希望能夠振興觀光業，如果鬆綁邊界能趕得上旅遊旺季，將可彌補部分損失。高度仰賴觀光業的希臘態度就很積極，已經解除對於美國、英國、以色列和部分非歐盟國家的檢疫管制。

歐洲多國近來陸續放寬防疫封鎖，法國餐廳的戶外用餐區關閉半年後19日開放，民眾高興地重返咖啡館戶外座，並準備重新造訪久違的劇院和博物館，連總統馬克宏和總理卡斯泰，也來到總統府艾里賽宮附近一家咖啡館，享受解禁後第一杯咖啡，馬克宏為這個「重獲自由的小確幸」歡呼。

不過，法國大部分場所目前只能開放一半的戶外座位區，且每桌限6人；此外仍有宵禁措施。

丹麥將從21日起，幾乎全面重啟經濟活動，包括將會逐步取消疫苗護照措施，並在夏季解除口罩強制令，力拚成為率先回到新冠疫情爆發前、正常生活的歐洲國家。

從21日起，丹麥20%的勞工（主要為公務員）也將重返辦公室，6月14日起這個比率將提高至50%，8月1日比率達到100%；高等教育以上的學生21日起也回到校園上課。

在荷蘭，性工作者19日開始重返阿姆斯特丹紅燈區，在停業6個月之後重返工作崗位。賣淫在荷蘭屬於合法，但政府於去年12月第二波疫情期間，禁止娼妓等「接觸性職業」。性工作者工會表示，這迫使許多性工作者非法賣淫，時常在不安全情況下謀生。

不過，亞洲多國疫情仍嚴峻。印度19日通報新增病故4529人，創下所有國家自疫情爆發後的最高紀錄，之前的單日病故最高紀錄是美國的4468人，創於今年1月。印度另新增26萬7000起確診病例。