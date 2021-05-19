英相染疫康復靠她 護理師辭職轟政府「虧待醫護」

英國首相強生去年確診新冠肺炎，甚至一度住進加護病房，不過當時照顧他的護理師麥吉（右）近日出面表示「已遞交辭呈」，並且將自己的舉動視為「政府對國民和醫護人員缺乏尊重」的失望，藉此表達英國醫護人員對當局的極度不滿。(Getty Images)

英國 首相強生（Boris Johnson）去年確診新冠肺炎，甚至一度住進加護病房，不過當時照顧他的護理師之一近日出面表示「已遞交辭呈」，並且將自己的舉動視為「政府對國民和醫護人員缺乏尊重」的失望，藉此表達英國醫護人員對當局的極度不滿。

強生去年4月住進聖湯瑪斯醫院 （St Thomas' Hospital）接受治療時，來自紐西蘭的麥吉（Jenny McGee）是負責照顧他的2名護理師之一，強森後來還點名特別感謝這2人。

讓強森尷尬的是，麥吉現在已退出英國國民保健署（NHS）體系，並抨擊強森及其政府對醫護人員的待遇。麥吉24日在英國第四頻道（Channel 4）將播出的電視紀錄片中砲轟政府，稱「我們沒有得到應有的尊重以及現在應該得到的應有報酬。我只是受夠了。所以我已經遞交了辭呈」。

此外，麥吉還說，「許多護理師認為政府領導不夠有效率，優柔寡斷，這麼多混雜的訊息，簡直令人不安」。強生辦公室並未針對上麥吉的言論做出回應，但表示政府「竭盡全力支持」國民保健署的職員。

強生去年康復時曾在電視上發表感性演說，並承諾會提供所有必要資金給NHS，但一年過去，前線醫護人員只感受到強生的承諾「像空話」、覺得自己被「背叛了」，更有專家警告缺乏投資 的NHS即將內爆。

NHS備受英國人珍惜，資金由納稅人負擔，提供免費醫護服務。但在這場全球衛生危機降臨前，NHS早已壓力過重。公共服務業總工會（Unison）護理師部門負責人塔克伍德（Stuart Tuckwood）說「NHS剛度過最艱難的冬天。我們在延誤治療等所有指標上都沒達標」。

當時英國醫院必須對抗兩波嚴重疫情 ，人力吃緊、瀕臨極限。塔克伍德透露醫護人員身心俱疲，而政府表明會做的緊緊只是幫NHS工作人員調薪1%，讓他們感覺上像被背叛了。