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印度單日4329染疫死又創新高 風災阻疫苗接種

編譯中心／綜合18日電
印度受到新一波新冠病毒重創，確診人數18日激增並突破2500萬大關，更在過去24小時內新增26萬3533例新例，單日死亡人數野攀升至創紀錄的4329人的高峰。（路透）
印度受到新一波新冠病毒重創，確診人數18日激增並突破2500萬大關，更在過去24小時內新增26萬3533例新例，單日死亡人數野攀升至創紀錄的4329人的高峰。（路透）

印度疫情嚴峻，累計至18日確診超過2500萬例，成為繼美國後第二個確診人數突破2500萬的國家；同時，病毒在古茶拉底省迅速蔓延，強烈氣旋陶特來襲加劇當地公衛危機，這場風暴令受災區的新冠疫苗接種被迫暫停。

路透報導，印度18日新增確診26萬3533例，低於30萬例，不過新增4329人染疫死亡，再創新高。即使官方統計數據顯示新增確診數減少，但當地民眾仍擔憂，因篩檢不足，尤其是在農村地區，許多病例根本沒有通報。

一份最新報告顯示，為報導印度疫情而身處前線的記者已有超過300人染疫不治；第二波疫情後，平均每天有3到4名記者死亡。

另據CNN報導，印度17日晚遭強烈氣旋陶特帶來強風大雨吹襲，造成最少33人死亡、逾90人失蹤，另有數十萬民眾停電，20萬民眾需要疏散。一艘平底貨船在孟買對開海域沉沒，船上270人只有177人獲救，其他人下落不明。孟買24小時降雨230毫米，打破歷來5月紀錄，機場一度關閉，約600名新冠病人需從多家醫院遷往安全處所。

日本重症達1235 大阪添33死

日本疫情持續嚴峻，18日重症患者數1235人再創新高，沖繩縣新增168例創歷史紀錄；大阪府單日再添33死，至今累計死亡病例數已逾2000例。

東京都18日新增732例確診病例，到18日為止的一周，平均每天新增756.9例，較前一周平均減少。北海道新增533例，疫情依舊嚴峻，其中377例集中在第一大城札幌市；北海道至今累計病例數3萬1307例，包括952例死亡病例。

日本第4波疫情特徵之一，就是愈來愈多年輕族群染疫，茨城縣本月就有一名20多歲患者一度變成重症。日本被指疫苗開發落後歐美國家，為了加強開發疫苗，日本政府正在研擬方案，計畫打造世界頂級的疫苗研發據點並完善研發新藥的環境。

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