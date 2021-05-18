泰國確診飆近萬例 監獄群聚暴增是主因

泰國17日通報染疫人數暴增9635人，泰國政府把貧民窟的小學改為臨時疫苗施打站，讓居民可以盡快接種疫苗。（中央社）

亞洲多國疫情 日益嚴峻，泰國 17日通報染疫人數暴增9635人，創單日新高；馬來西亞考慮雪蘭莪州全面封城；越南、新加坡等國本土疫情升溫。

泰國疫情日趨嚴峻，17日通報染疫人數暴增9635人，其中6853起病例來自監獄 ，占比達71%，多集中在曼谷和清邁的監獄，由於被關押的嫌犯染疫一直未計算在每日新增確診病例數中，直到最近多名主張王室改革的學生運動領袖因為在被關押期間染疫，才引起社會關注監獄的疫情。此外，首都曼谷多個建築工地宿舍也大規模爆疫。

BBC報導，泰國承認，各地監獄已發生多起群聚感染。泰國去年曾成功將染疫數字控制在低水位，但自上月開始出現大幅飆升情形。根據泰政府數據，大多數監獄群聚病例來自全國八所監獄，這些監獄的2萬4537名囚犯中，1萬748人被驗出新冠病毒陽性，比率接近五成，北部的清邁監獄比率最高，陽性比率達六成一左右。

泰國矯正署官員17日表示，對於監獄疫情他們實在無能為力人權觀察組織表示，泰國143所監獄關押了38萬人，許多監獄收容太多人，成為疫情高風險區。泰國矯正署表示已努力增購疫苗，但目前監獄收容人只分配到1.2萬劑疫苗。

泰國1工地86%工人確診

若不含獄中染疫病例，17日新增2782例，曼谷占1843例；即使曼谷以及周圍的府從4月下旬就關閉高風險場所如、全國學校改線上教學，5月甚至關閉多數公共和商業場所，每日新增確診數字依舊高居不下，尤其建築工地宿舍成為最大宗的群聚感染點，迫使官方緊急封鎖工人宿舍區。

疫情指揮中心發言人塔維辛表示，目前最大憂慮是曼谷19個地區共有28個群聚感染，而確診數字最多的前5個感染群組，以工地建築工人宿舍為主。一處位於拉喜區的建築工地，截至16日有86%、共559位工人確診。

大馬考慮雪蘭莪州全面封城

馬來西亞衛生部17日表示，若現行防疫限制無法遏制新病例激增，衛生部可能在全國工業化程度最高的雪蘭莪州實施全面封城。雪蘭莪州是馬來西亞最富庶、人口最多的州，自5月5日以來單日新增病例都超過1000例，占全國單日病例至少1/4。

越南16日新增187起本土傳染病例，連續第2天刷新去年1月疫情爆發以來單日最高紀錄。境內許多社區和地區已實施防疫封鎖措施，以阻擋病毒擴散。新加坡本土疫情升溫，16日新增38起本土病例。當局宣布，自19日起所有中學、小學學生全面實施居家學習。