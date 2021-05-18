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菅義偉內閣防疫不力 支持率暴跌至33%創新低

 編譯中心／綜合17日電
防疫不力，日本首相菅義偉支持率暴跌。（美聯社）
防疫不力，日本首相菅義偉支持率暴跌。（美聯社）

日媒最新民調顯示，日本首相菅義偉內閣支持率暴跌至33%創新低，有67%的民眾不滿菅內閣的防疫作為。另外，有8成以上民眾認為，東京奧運應延期或停辦，但一名日本政府高級官員今天表示，已從去年夏天延後一年舉辦的東京奧運不會再延期。

日本朝日新聞於5月15、16日實施全國電話民調，菅內閣的支持率下跌至33%（4月民調是40%），創下上台以來新低；內閣不支持率升高至47%，4月的民調是39%。對於菅內閣的防疫作為，僅23%的民眾回答「肯定」，67%的民眾回答「不肯定」。

從最新民調菅內閣的支持率觀察，與菅內閣第二度發布「緊急事態宣言」的今年1月同樣是33%；不過比較4月及5月數據，60多歲者支持菅內閣的比例由39%降至25%；逾70歲者由38%降至30%，顯示支持菅內閣的高齡者大減。這主要是民眾對菅內閣的疫苗接種作業感到不滿。

此外，據全日本新聞網 （ANN）的民調顯示，有8成以上民眾認為，東京奧運應延期或停辦。民調結果顯示，認為東京奧運與帕運「7月可以如期舉行」的民眾僅約15%；回答「延期比較好」與「停辦比較好」者，達82%以上。但據日本時事社報導，一名政府高官表示，東奧不會再延期，但會做好萬全的防疫措施，營造舉辦東奧的環境。

岐阜要求實施緊急事態

日本17日全境新增確診3680例，時隔約35周降至單日4000例以下。不過部分地區疫情仍嚴峻，岐阜縣已向中央申請納入緊急事態宣言對象地區，沖繩縣也正研擬盼納入。

大阪2.5萬接種名額 25分鐘預約滿

日本24日起將於東京和大阪分別設立一個大型新冠疫苗接種中心，首先為當地65歲以上長者打針。當局17日開放網上系統供民眾預約，其中大阪首周2.5萬個名額在短短25分鐘內預約一空；東京的系統在開放45分鐘後也有約2.1萬人預約。

兩間接種中心由自衛隊運作，為避免大批民眾同時進入預約網頁造成系統超出負荷，當局安排17日起分批預約，但仍有長者反映一度無法進入頁面。東京新宿區78歲老翁竹內洋一表示，網頁一直顯示「正在開啟，請稍後」、「網路擁擠」等訊息，他等了30分鐘才完成預約。

東京奧運 民調 日本

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