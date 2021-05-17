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6成日本人希望取消東奧 近半地區感染「爆炸性擴大」

編譯中心／綜合16日電
東京奧運開幕距今只剩兩個多月，但日本疫情未見趨緩，最新民調顯示，有近6成日本民眾認為東京奧運應取消。（路透）
東京奧運開幕距今只剩兩個多月，但日本疫情未見趨緩，最新民調顯示，有近6成日本民眾認為東京奧運應取消。（路透）

日本新冠疫情持續升高，新增病例已連續5天單日逾6000例，廣島縣新增病例還創新高；47個都道府縣中有22都道府縣疫情呈現「爆炸性感染擴大」，其中大阪府死亡病例激增，占日本整體逾3成。根據最新民調，有近6成民眾認為東京奧運應取消。

日本共同社報導，北海道、岡山縣及廣島縣今天開始被納入「緊急事態宣言」對象地區，合計進入緊急事態的地區達9都道府縣；另外準用「緊急事態宣言」的「防止蔓延等重點措施」實施地區，也增加到10縣。

據厚生勞動省表示，日本全境有近半數的22都道府縣，最近一周新增確診病例已達到第4階段的「爆炸性感染擴大」，日本15日新增6426例確診及94例死亡，16日新增5212例確診及45例死亡。目前疫情嚴峻的大阪新增620例確診，及占全境三分之一的15例死亡病例。朝日新聞報導，大阪5月截至15日就有多達487人死於新冠肺炎，是當地疫情爆發以來最多死亡案例的一個月。

另據NHK報導，日本4月在自家死亡的人當中，有47人是在死後才確診感染，較3月增加18人，成長比率約62%，顯示可能有人在沒注意到自己染疫的情況下，健康狀況突然惡化。

專家：要辦東奧現在就該封城

東京奧運預定於7月23日開幕，距今只剩兩個多月，但疫情未見趨緩，使得日本國內外要求停辦東奧的聲音愈來愈大。日本福井大學醫學院附設醫院感染控制科教授岩崎博道談到東京奧運時說，「要安全舉辦的話，只能進行首都圈封城，要展現效果只有現在（封城）」。

他認為，如果能在經濟支援下將首都圈進行封城，讓8成居民無法外出，「兩周後新增確診病例就能做到接近清零，真要辦（東奧）大概只有這個辦法」。他說若要安全舉辦東奧，必須「鄰近東京的地區新增確診病例，一天不到百例」；而要達到這個標準，大概需要花兩個月左右。

不過，反對舉辦東奧的聲音未見消弭，日本律師聯合會前會長宇都宮健兒日前發起「停辦東京奧運」連署，截至16日中午12時已獲逾36萬5000人響應。日本共同社民調也顯示，近59.7%民眾認為東奧應取消。

根據共同社於15、16日實施的這項全國電話民調顯示，菅義偉內閣的支持率是41.1%，不支持率為47.3%，是菅內閣2020年9月上台以來，內閣不支持最高的紀錄。針對菅內閣的防疫表現，有71.5%的民眾表示「不肯定」，是疫情發生以來最差紀錄。

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