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印度政治人物稱新冠病毒有生存權 網怒酸：乾脆發簽證

編譯李京倫、羅方妤／綜合16日電
印度北方邦一名穿防護裝的男子觸碰一名死於新冠肺炎的親戚遺體，準備在恆河畔火化。（路透）
印度北方邦一名穿防護裝的男子觸碰一名死於新冠肺炎的親戚遺體，準備在恆河畔火化。（路透）

印度衛生部16日數據顯示，境內新增31萬1170確診，創逾3周以來單日最低紀錄，連續第3天新增染疫人數減少，但增加4077人病故。官方也首度證實，近日在河川中漂流的遺體包含染疫病歿者。

來源：YouTube

路透報導，印度北方邦政府文件顯示，當地官員首次承認，一些死於新冠肺炎和其他疾病者的遺體被拋入恆河，未按適當儀式處理。印度疫情嚴峻，恆河先前有數十具浮屍沖上岸，當地媒體認為都是新冠死者遺體，但恆河所在地北方邦政府並未公開承認這些浮屍的死因。

北方邦高級官員辛格在14日發給各地區首長的信件中說，「政府已掌握消息，這些浮屍死於新冠肺炎和其他疾病」，拋屍量激增可能是因為貧困和偏遠地區民眾沒錢買火葬用的木柴等材料、一些社區的宗教信仰，以及一些家庭害怕屍體傳播新冠病毒。

印度恆河沿岸近來出現大量淺埋於河畔或被沖刷上岸的遺體，官方證實其中包括感染新冠肺...
印度恆河沿岸近來出現大量淺埋於河畔或被沖刷上岸的遺體，官方證實其中包括感染新冠肺炎死亡者。（美聯社）

信件要求村級官員和警察阻止民眾繼續把屍體拋入河流，並說明邦政府將向每名貧困死者的家庭支付5000盧比（約68美元），讓他們妥善將屍體火化或埋葬。

另據新德里電視台報導，印度北方邦前首席部長拉瓦特13日語出驚人，竟稱新冠病毒是個「生命體」，也有「生存權」。拉瓦特表示：「我們人類自認最聰明，試圖消滅新冠病毒。因此，新冠病毒不斷變異。」他還說，人類必須超越病毒，保障安全。

拉瓦特的言論傳開後，大批推特網友留言諷刺，「乾脆發簽證給它」、「印度人民黨（BJP）的人會有這種言論不意外」，及「我們在專門翻修中央政府建築的『中央遠見重建計畫』區域，蓋個庇護所給病毒居住」等留言。

印度 新冠肺炎 警察

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