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「第2年疫情更致命」 世衛籲富國暫緩兒童接種捐出疫苗

編譯中心／綜合15日電
世界衛生組織呼籲富國捐出預備為兒童接種的疫苗。圖為美國康州為兒童接種疫苗。（Getty Images）
世界衛生組織呼籲富國捐出預備為兒童接種的疫苗。圖為美國康州為兒童接種疫苗。（Getty Images）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞14日表示，新冠肺炎疾病第二年疫情勢將更為致命，呼籲富國與其計畫對兒童施打疫苗，不如考量將疫苗捐贈出來，交由國際機制分給窮國。此外，印度今天通報了近3周以來單日新增最少的病例，但單日病逝人數仍接近4000例。

路透報導，世衛希望有更多國家追隨法國與瑞典，在境內優先族群都完成疫苗接種之後，能夠捐贈疫苗給新冠疫苗全球取得機制（COVAX），以助解決不同國家之間疫苗施打率差距問題。最近數周來，美國和加拿大等國家都已授權對青少年施打疫苗。不過一位世衛官員表示，已與華府就分享疫苗一事協商中。

譚德塞14日在日內瓦線上會議中表示，第2年疫情勢將遠比第1 年「更為致命」。他說：「我了解一些國家想要為境內兒童和青少年施打疫苗，但此時此刻，我敦促這些國家考量改以捐贈疫苗給COVAX。」COVAX目前為止已配送約6000萬劑疫苗，但難以達成供應目標，部分原因是印度在疫情日益嚴峻下，限制印度生產的AZ疫苗出口。

譚德塞也提到印度疫情令人擔心，印度15日新增32萬6098人確診、3890人病歿。但印度檢測率現正處於5月9日以來最低水平，可能是新增病例減緩的原因。

西孟加拉邦15日通報單日新增病例為2.1萬例，當地醫院已滿是新冠肺炎患者。（歐新...
西孟加拉邦15日通報單日新增病例為2.1萬例，當地醫院已滿是新冠肺炎患者。（歐新社）

選舉助長疫情 印度西孟加拉邦封城

印度過去一周新增約170萬人確診、逾2萬人病歿，第二波疫情已導致醫院與醫療人員不堪負荷。印度果阿邦一間醫院有13名新冠患者缺氧死亡，該院過去4天已有74人因缺氧不治。印媒報導，政府將此歸咎於氧氣供應中的「後勤問題」，並表示將成立一個調查委員會。總理莫迪表示，目前印度疫情正向農村地區快速蔓延，政府正「以戰時狀態」與之鬥爭。

此外，該國西孟加拉邦在上個月舉行大選集會後，疫情急遽惡化，15日宣布開始為期15天的封城抗疫，所有辦公室、商店與公共運輸都暫時關閉。西孟加拉邦15日通報單日新增病例高達2萬1000例，當地醫院已滿是新冠肺炎患者。

德國將英國列入危險地區

英國雖然施打新冠疫苗進度超前，但傳染力更強的印度變種病毒株仍帶來風險；英國公共衛生部（PHE）指出，感染印度變種的確診病例過去一周已翻倍。但首相強森表示，由於感染印度變種的總病例數仍偏低，英格蘭地區將依計畫於17日解除部分禁令，允許室內六人以下小型聚會，酒吧、餐廳與電影院等場所也能重啟營業。不過，德國擔心英國疫情恐於解封後再起，仍於15日宣布，自16日起將英國列入「危險地區」。

疫苗 印度 疫情

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