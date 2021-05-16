日本重症1231人再創新高 樂天社長：現在辦東奧是自殺

日本 新冠疫情 嚴峻，厚生勞動省表示，全境重症患者截至今天共有1231人，再創疫情爆發以來新高紀錄。國內反對東京奧運 的聲浪漸漲，不只35萬人連署停辦，日本電商龍頭樂天集團（Rakuten）會長兼社長三木谷浩史也對美媒表示舉辦東奧「簡直是自殺」。

日本政府目前針對東京都、大阪府、兵庫縣、京都府、愛知縣、福岡縣、北海道、岡山縣及廣島縣發布「緊急事態」，總計9都道府縣受限。NHK報導，東京今天新增772例確診，大阪則新增785例，連續7天單日新增低於千例。

厚勞省15日發表最新研究，20歲以下的確診者近半數是無症狀患者，且感染途徑七成來自家庭內感染，其中被父親傳染者占了一半。

另據CNN報導，日本樂天集團會長三木谷浩史受訪時，對日本政府疫情因應作為的評分是「10 分滿分只得2分」。

報導指出，本周有數名企業領袖相繼對於現時舉辦東奧表達憂慮，其中三木谷的用詞較為強烈。三木谷認為，日本疫苗接種進度十分緩慢，「要把全世界的人都聚集在一起舉行國際性大型活動很危險，風險太大了，我反對今年舉辦」。他說與其他國家政府相關人士談過，「很多人實際上對今年舉辦是無法配合的」。

另據日本經濟新聞報導，日本首相菅義偉昨對舉辦東奧仍未鬆口，表示在徹底做好防疫對策的情況下，仍有可能實現一場保護國民生命與健康、安心且安全的大會。

日本律師聯合會前會長宇都宮健兒日前在連署網站Change.org發起「停辦東京奧運」連署，截至今天中午12時，已獲逾36萬人響應。宇都宮已向東京都政府等單位提出停辦請願書。

東京奧運預定於7月23日開幕，但東京都及日本境內多地疫情未見趨緩，使得日本國內外要求停辦東奧的聲音愈來愈大，東奧能否如期舉行，前景陰霾仍未散去。