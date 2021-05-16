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1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

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新加坡樟宜機場將分流旅客檢測 泰國增3000例仍擬解禁

編譯中心／綜合15日電
新加坡進一步收緊防疫措施，民眾搶購衛生紙。（美聯社）
新加坡進一步收緊防疫措施，民眾搶購衛生紙。（美聯社）

新加坡疫情仍未降溫，15日新增31例確診，其中19例為本土。泰國單日新增3095例確診，其中1163例來自首都曼谷，全國病例增至接近10萬例。馬來西亞則新增44人染疫不治，創疫情以來新高。

新加坡樟宜機場群聚累計59人確診，當中35人為機場員工。新加坡民航局表示，未來將加緊為機場員工檢測以及接種疫苗。目前樟宜機場採取乘客分流方式防疫，來自高危地區乘客將使用特定登機區域、入境大廳、行李傳送帶和洗手間，並由專人陪同至獨立的健康檢查站進行檢測，降低交叉感染風險。

此外，當局將從16日起加強防疫措施，包括禁止餐廳內用等。不少民眾趁著措施生效前一晚與家人外出用餐，不少餐廳人潮湧動。另一方面，由於15日當地有兩間教育中心和一間補習班爆發疫情，共有7名學生確診，當局宣布於本月下旬起，擴大接種資格至16歲以上的年輕人。

泰國單日新增3095例確診，政府仍計畫放寬曼谷餐廳將可以內用。圖為美食外送員在曼...
泰國單日新增3095例確診，政府仍計畫放寬曼谷餐廳將可以內用。圖為美食外送員在曼谷一家餐館外等待接單。（歐新社）

泰國擬放寬餐廳內用

泰國單日新增3095例確診，不過政府仍計畫放寬包括曼谷在內的「深紅地區」防疫措施，餐廳將可以內用，但只限25%入座率，並只能營業至晚上9時。至於全國商場統一在須在晚上9時前關閉，娛樂場所仍不重啟。新措施預計17日前開始實施，當局並計畫為10萬名餐廳員工接種新冠疫苗。

大馬增44人不治新高

馬來西亞衛生部門公布，15日新增44例新冠患者不治的個案，是疫情爆發以來死亡個案最多的一天，至今累計1866人死亡。另外，新增4140人確診，累計超過46.6萬多人確診。新增的4140確診個案中，雪蘭莪的確診個案占最多，有超過1500例。

疫情 機場 新加坡

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