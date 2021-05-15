日本緊急事態擴大至9地區 超過35萬人連署「停辦東奧」

日本律師聯合會前會長宇都宮健兒在美國連署網站Change.org發起「停辦東京奧運」連署，截至14日已獲超過35萬人響應。（美聯社）

日本 律師聯合會前會長宇都宮健兒5日在美國連署網站Change.org發起「停辦東京奧運 」連署，截至14日已獲超過35萬人響應。宇都宮14日向東京都廳提交請願書，負責人稱會將意見轉達給東京都知事小池百合子。

日本共同社報導，請願書指出，疫情 未能得到控制，根本不可能安全舉辦東奧。若繼續舉辦，奧運將背離「慶祝和平」的宗旨。許多醫療專業人士已指出，沒有多餘資源滿足更多醫療需求。賽事很可能造成超級傳播事件，使疫情更糟。

請願書寫道，疫情使婦女、長者和從事臨時工的青年生計陷入困境。日本和東京都政府沒有伸出援手，卻仍使用預算支付東奧額外費用3000億日圓（約27.4億美元）。

日本國內外民調對於東奧延期或取消呼聲很高，無數日本和國際媒體、政治人物及運動員也主張不應舉辦東奧。宇都宮在記者會表示：「短期內獲得眾多聯署和日本國內外報導，帶來很大的勇氣。各種調查也顯示民眾要求停辦東奧，是反映輿論的連署。」

首相菅義偉14日晚間宣布，將北海道、岡山和廣島納入「緊急事態宣言」，期限自5月16日至31日。（美聯社）

首相菅義偉14日晚間宣布，將北海道、岡山和廣島納入「緊急事態宣言」，期限自5月16日至31日。加上現有實施「緊急事態宣言」的東京都、愛知縣、京都府、大阪府、兵庫縣和福岡縣，日本「緊急事態」地區擴大至九個都道府縣。