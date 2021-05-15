染疫？泰王傳因「呼吸道問題」送加護病房

泰國國王瓦吉拉隆功傳有呼吸道問題，入院治療。（歐新社）

亞洲地區疫情 持續飆升，泰王被傳日前因有「呼吸道問題」而入院治療後更病況惡化；新加坡 本土疫情升溫，自5月16日起實施更嚴格的防疫措施；印度 過去2周的染疫數據顯示，當地第二波疫情即將觸頂，但距離這波疫情告終仍有一段時間。

長年關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾在臉書和推特爆料，多位消息人士表示，已約1個月未公開露面的68歲的泰王瓦吉拉隆功，幾天前因「呼吸道問題」送往曼谷醫院治療，後來因病況惡化，轉往曼谷西里拉醫院加護病房救治。不少泰國網友都懷疑泰王可能染疫，不過馬歇爾14日推文說，目前尚無跡象顯示泰王病況危急生命，且呼吸道問題可能和新冠肺炎無關。

新加坡禁止餐廳內用

新加坡衛生部通報，13日新增34人確診，其中有24起社區病例，創去年7月以來單日新增確診新高。新加坡目前有11個感染群，樟宜機場群聚案例已擴大至46人，陳篤生醫院群聚案例也達44人。

新加坡16日將進一步加強防疫，社交聚會人數限制從5人限縮至2人。圖為實龍崗地鐵站14日晚間人潮。（中央社）

新加坡衛生部長顏金勇表示，過去一周，新加坡出現71起本土案例，部分案例感染源不明。因此宣布5月16日起實施加強版防疫措施，包括禁止所有餐廳、小販中心內用，社交聚會人數限制從5人限縮至2人。消息一出，有民眾趕去超市搶購日常用品，商場餐廳也出現排隊用餐人潮。

印度疫情觸頂在望

另據「印度快報」報導，印度單日新增確診6日達到41萬4000例高峰後，過去一周已大幅下降，14日通報新增確診為36萬2727例；單日新增病歿為4120人，連續第2天在4000例以上。

不過，當地過去2周的染疫數據顯示，當地第二波疫情即將觸頂，但距離這波疫情告終仍有一段時間；由於新增染疫人數下降，加上疫苗缺乏，印度當局已將英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的兩劑式疫苗，施打間隔最多延長到16周。

在人口超過2億4000萬、居印度各省之冠的北方省，鄉間患者得不到適當治療的情況格外嚴重。電視播出的畫面可見，在鄉間醫院，民眾因家人染疫不治哭泣，或臨時住在病房內以照料患者。

另據BBC「新聞之夜」報導，印度當地醫療用氧氣短缺，許多病人因缺氧死亡；但當地政府去年在第一波疫情高峰之際，卻修訂「外國捐助註冊法案」，限制境內非政府組織（NGO）不能向印度團體發放任何外國捐助，而所有外國資金必須存入新德里一個特定銀行帳戶，讓外國資金有「更高的透明度」和「阻止某些人濫用」。

非政府組織ANT（the ActionNortheast Trust）聯合創辦人梁慧批評，這項法案阻止她的組織發放來自外國捐助的製氧機，因為他們無法在德里開設新銀行帳戶。

英千萬人擬提早打第二針

英國過去一周增加1313例印度變種病例，較上周增加逾一倍，首相強生形容情況令人憂慮，變種病毒對解封計畫構成風險，將採取措施遏止疫情蔓延，不過他強調英格蘭將按既定日期於5月17日解禁。據報導，當局考慮在疫情最嚴峻地區放寬居民接種疫苗的條件，從而讓更多人打針，並計畫將接種第二針的時間提早，以應對變種病毒威脅，約有1000萬人將提早打針。