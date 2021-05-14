開齋節爆疫危機 穆斯林國家嚴防

泰國13日暴增4887例新冠肺炎確診，其中超過一半來自監獄群聚感染。（美聯社）

全球各地的穆斯林今天起慶祝開齋節，多個穆斯林國家實施嚴格的防疫措施，防止疫情 擴散。

開齋節慶祝活動通常持續三天，過往各地穆斯林在開齋節與親人團聚，又會到清真寺和購物中心等地方，但新冠疫情下民眾的活動受到嚴格限制。擁有最多穆斯林人口的印尼去年開齋節期間曾實施防疫限制，但假期後三星期，當地的每日新增病例急增37%；印尼政府今年繼續執行防疫安排，包括禁止國內旅遊直至下周一（17日），又下令商場、餐廳等假期會擠滿民眾的地點關閉，有較高傳播病毒風險地區的清真寺要關門，僅容許低風險地區民眾到清真寺禱告。

孟加拉最近亦暫停長途巴士、列車和船舶運作，避免疫情擴散。不過運載救護車和運送食物貨車的渡輪仍可運作，吸引大批民眾湧上這些船，希望趕及孟加拉周五（14日）才開始的開齋節回鄉。惟周三一艘擠滿逾1000人、原設計可作運送巴士汽車和數百人的渡輪有5人被發現昏迷，送院後證實不治。警方相信5人因中暑而暈倒，另有8人亦被送院。

馬來西亞首相慕尤丁早前亦宣布該國本周三到6月7日全國封城 ，禁止州份之間旅行和所有社交活動，即代表穆斯林不能互相探訪。巴基斯坦上周六（8日）亦開始實施為期9日封城安排，是去年4月封城一個月以來最嚴格；當地商戶、酒店和餐廳等都要關閉，巴國省與省之間和市內公眾交通都暫停，更出動軍隊監察封城措施的執行情况。

泰4887例確診 監獄 爆群聚感染

另據CNN報導，泰國衛生部13日宣布，暴增4887例新冠肺炎確診，創單日新高。泰國獄政廳指出，4887例確診中有2835例來自曼谷監獄和中央女子矯正機構群聚感染；其中多名學生運動領袖染疫。

CNN目前尚無法確認監獄群聚感染何時發生。國際人權組織人權觀察13日發聲明警告，「新冠肺炎疫情使泰國人滿為患的監獄和矯正中心遭遇重大風險」。