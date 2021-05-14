日醫生公會籲停辦奧運 40城放棄接待

日本疫情 嚴峻，目前傳出至少40個地區，放棄接待東京奧運 海外參賽選手的計畫，以免加重醫療系統負荷。

綜合媒體報導，日本全國共有528個已註冊的奧運「接待城市」，負責接待賽前集訓的海外運動員，及進行交流活動。日經新聞引述政府消息報導，指大約40個「接待城市」因應新型肺炎疫情，決定放棄接待計畫，預計未來數目還會再增加。

而部分參與奧運的國家和地區，亦因為擔心疫情等原因，決定取消到日本進行賽前集訓，包括美國田徑隊已取消原本計畫在千葉縣舉行的賽前集訓。

此外，據共同社報導，由日本在職醫生組成的工會「全國醫師UNION」13日在東京舉行記者會，表示「應向醫療相關人士要求的不是作東京奧運的志願者，而是為確保醫療提供體制和新冠疫苗接種給予合作」，透露稱已要求政府取消舉辦東京奧運。

據UNION透露，停辦奧運的請願書當天提交給厚生勞動省。據稱還郵寄給內閣府，收件人為首相菅義偉。請願書稱，變異毒株已成為全球性威脅，指出「奧運將為危險的病毒聚集並擴散、進一步產生新的變異毒株創造環境」。

並強調，日本的疫苗接種在全世界落後，「疫情持續蔓延的國家沒有資格邀請全世界運動員參賽」。