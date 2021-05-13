我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

印度變異毒株至少蔓延44國 有人塗牛糞防疫

編譯中心／綜合12日電
印度部分民眾相信牛糞療法，將牛糞塗在身上防疫。（路透）
印度部分民眾相信牛糞療法，將牛糞塗在身上防疫。（路透）

印度新冠疫情蔓延到境內各處，印度衛生部12日通報，過去24小時有4205人病故，創下新高。世界衛生組織12日表示，在印度引爆疫情的突變病毒株，已蔓延到全球至少44個國家。

印度疫情持續惡化，當地官員10日曾表示有數十名被認為是新冠肺炎亡者的屍體被衝上北部恆河河岸，當地民眾懷疑，是火葬場處理不完大量遺體，才選擇丟入恆河，如今傳出又有數十具屍體被沖上岸。

印度至今已經在恆河中發現多達100具屍體，而屍體的狀況表明它們可能已經在河中待了好幾天，一名官員透露，這些遺體最終將被埋葬或火化。

另據路透報導，印度教將牛視為生命與大地的神聖象徵，教徒將牛糞用在清潔住處與祈禱儀式已有幾百年時間，古吉拉特邦（Gujarat）現在更有一批人相信牛糞能夠抵擋新冠病毒，不僅一周來一次牛欄，用牛糞與牛尿塗滿全身上下，還會趁著等候身上混合物變乾的時間，跑去擁抱或崇拜牛，同時練習瑜伽增強精力，再用牛奶或白脫牛奶淨身洗去尿糞。但醫師警告，這根本就沒有科學根據，還有可能傳播其他的疾病。

印度12日通報新增確診近35萬例，累計超過2330萬人染疫，是全球第二高。印度主要城市疫情逐漸趨緩，但在三分之二人口居住的廣大內地鄉村地區，病毒仍在擴散。媒體報導，世衛表示，B.1.617變異病毒去年10月在印度首度現蹤，之後在「世衛六個區域中的44個國家」上傳的公開資料庫中，在逾4500個樣本中發現。

世衛在每周流行病學最新資訊中說：「世衛得知另有五個國家偵測到這種病毒。」

前幾天，世衛宣布這種首度在印度發現的變種病毒株「引發疑慮」，和另三種首度在英國、巴西與南非偵測到的變異病毒一樣，特別危險。這些變異病毒不是更具傳染性、致命性更高，就是能避開一些疫苗提供的免疫保護。

世衛解釋，將B.1.617列入特別觀察清單，是因為這個變異病毒似乎比原始病毒更易傳播，「有許多國家的感染率快速增加」。

不過，世衛強調，變異病毒對疫苗效果造成的實際衝擊，可能有限。

世衛表示，B.1.617與其他更具傳染力的變異病毒擴散，似乎是導致印度新增確診與死亡病例激增的因素之一。

印度疫情持續惡化，有數十名被認為是新冠肺炎亡者的屍體被沖上恆河河岸。（美聯社）
印度疫情持續惡化，有數十名被認為是新冠肺炎亡者的屍體被沖上恆河河岸。（美聯社）

印度 世衛 疫情

上一則

日本緊急事態擴大首日 通勤人潮卻不減

下一則

不讓梅根踐踏英王室 凱特營造親民形象展開反擊

延伸閱讀

印變異毒株 已蔓延至少44國

印變異毒株 已蔓延至少44國
加強防疫 日本禁止印度等南亞3國人士入境

加強防疫 日本禁止印度等南亞3國人士入境
時薪1.2元 新州印度廟遭200工人集體提告

時薪1.2元 新州印度廟遭200工人集體提告
獨立小組報告籲世衛秘書長僅限一任 減少政治影響

獨立小組報告籲世衛秘書長僅限一任 減少政治影響

熱門新聞

梅琳達對於比爾蓋茲和艾普斯坦過從甚密十分不滿。路透

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

2021-05-08 11:18
輝瑞疫苗。(美聯社)

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

2021-05-10 10:02
新冠疫情迫使汽車製造商在印度的工廠停工。 路透

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

2021-05-10 11:20
菲律賓總統杜特蒂在電視直播接種中國國藥集團的新冠疫苗，引起多方抨擊。(美聯社)

菲律賓要求中方收回捐贈的國藥疫苗

2021-05-06 09:49

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

2021-05-12 12:28
泰王與貴妃詩妮娜。Getty Images

泰王又當爸 某嬪妃誕下小王子 王后、貴妃地位受威脅

2021-05-05 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體