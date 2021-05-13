印度變異毒株至少蔓延44國 有人塗牛糞防疫

印度部分民眾相信牛糞療法，將牛糞塗在身上防疫。（路透）

印度 新冠疫情 蔓延到境內各處，印度衛生部12日通報，過去24小時有4205人病故，創下新高。世界衛生組織12日表示，在印度引爆疫情的突變病毒株，已蔓延到全球至少44個國家。

印度疫情持續惡化，當地官員10日曾表示有數十名被認為是新冠肺炎亡者的屍體被衝上北部恆河河岸，當地民眾懷疑，是火葬場處理不完大量遺體，才選擇丟入恆河，如今傳出又有數十具屍體被沖上岸。

印度至今已經在恆河中發現多達100具屍體，而屍體的狀況表明它們可能已經在河中待了好幾天，一名官員透露，這些遺體最終將被埋葬或火化。

另據路透報導，印度教將牛視為生命與大地的神聖象徵，教徒將牛糞用在清潔住處與祈禱儀式已有幾百年時間，古吉拉特邦（Gujarat）現在更有一批人相信牛糞能夠抵擋新冠病毒，不僅一周來一次牛欄，用牛糞與牛尿塗滿全身上下，還會趁著等候身上混合物變乾的時間，跑去擁抱或崇拜牛，同時練習瑜伽增強精力，再用牛奶或白脫牛奶淨身洗去尿糞。但醫師警告，這根本就沒有科學根據，還有可能傳播其他的疾病。

印度12日通報新增確診近35萬例，累計超過2330萬人染疫，是全球第二高。印度主要城市疫情逐漸趨緩，但在三分之二人口居住的廣大內地鄉村地區，病毒仍在擴散。媒體報導，世衛 表示，B.1.617變異病毒去年10月在印度首度現蹤，之後在「世衛六個區域中的44個國家」上傳的公開資料庫中，在逾4500個樣本中發現。

世衛在每周流行病學最新資訊中說：「世衛得知另有五個國家偵測到這種病毒。」

前幾天，世衛宣布這種首度在印度發現的變種病毒株「引發疑慮」，和另三種首度在英國、巴西與南非偵測到的變異病毒一樣，特別危險。這些變異病毒不是更具傳染性、致命性更高，就是能避開一些疫苗提供的免疫保護。

世衛解釋，將B.1.617列入特別觀察清單，是因為這個變異病毒似乎比原始病毒更易傳播，「有許多國家的感染率快速增加」。

不過，世衛強調，變異病毒對疫苗效果造成的實際衝擊，可能有限。

世衛表示，B.1.617與其他更具傳染力的變異病毒擴散，似乎是導致印度新增確診與死亡病例激增的因素之一。