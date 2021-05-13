日本緊急事態擴大首日 通勤人潮卻不減

日本 緊急事態宣言對象地區12日起擴大，納入愛知縣與福岡縣，原有的東京都等四都府縣也延長實施到月底。日本政府雖呼籲企業善用遠距工作以防疫，但12日通勤人潮並未明顯減少。

日經新聞和讀賣新聞12日引述匿名消息人士，日本政府計畫在東京奧運 登場前，為參賽的選手施打COVID-19疫苗，讓他們比一般民眾更優先接種。報導指出，大約2500位運動員和教練將被納入接種名單，日本各運動協會將負責這項任務。但東京奧運籌委會和日本奧會，都未回應這個報導。

日本新冠疫情 嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府等四都府縣從4月25日起實施「緊急事態宣言」，原本預定實施至5月11日，但因疫情未降溫，延長實施至5月31日，12日起並納入愛知縣與福岡縣，對象地區擴大到六都府縣。

12日實施緊急事態的愛知縣當天通報新增確診679例、福岡縣635例，都是首次破600例的新高紀錄。日本經濟新聞報導，愛知縣與福岡縣實施緊急事態宣言的第一天，上午通勤人潮並沒有明顯變化，福岡市內的博多車站仍出現許多上班族；愛知縣名古屋市中心地下鐵榮站站務人員說，人潮看起來跟前一天沒有明顯差距。

至於延長實施的四都府縣部分，報導分析東京車站周邊和大阪梅田車站周邊上午8點左右上班人潮，也沒有變化。

另外，實施緊急事態宣言前一階段「防止蔓延等重點措施」的地區，也延長實施到5月31日，包括原有的埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、愛媛縣與沖繩縣等五縣，9日起追加北海道、岐阜縣與三重縣，宮城縣則解除。

日本放送協會（NHK）報導，日本12日全境新增確診破7000例，其中東京新增969例，大阪新增851例，和上周相比未見緩和。