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1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

諾魯創紀錄 所有成人打完第1劑新冠疫苗

編譯中心／綜合12日電

太平洋島國諾魯所有成年人都已完成第一劑新冠疫苗接種，政府發聲明慶祝接種工作所創下的「世界紀錄」。

中央社報導，諾魯是全球少數沒有確診病例的國家之一，諾魯指出，長達四周的接種工作超乎各界預期。諾魯表示，已有7392人施打第一劑疫苗，占估計成年人口的108%，這項數據還包含外國人在內。

諾魯政府在聲明中提到：「國家冠狀病毒工作小組對於這項世界紀錄結果十分開心，感謝諾魯每個人盡自己的本分，讓諾魯保持零確診，維護國家的安全。」

國家冠狀病毒工作小組主席凱克（Kieren Keke）說，諾魯很幸運有足夠的疫苗供應給成年人口，但還不能夠自滿，會持續進行篩檢確保諾魯維持零確診。

諾魯透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）取得阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

另外，歐洲藥品管理局疫苗部門負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）在記者會上說：「（研究）數據對於mRNA疫苗能夠中和這個變種病毒的事實，似乎令人感到信服。」

卡瓦列里說，歐洲藥品管理局相信使用病毒載體技術（viral vector）研發的疫苗也可能有效，不過，該局仍在等待印度生產的英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，公布有關對抗印度變種病毒的「真實數據」。

疫苗 變種病毒 印度

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